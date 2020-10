Es war ein Fall von zur richtigen Zeit am richtigen Ort: Das Zwettler Brüderpaar Roland und Josef Leutgeb arbeitet beim Wiener Maskenhersteller Hermetex. Wurde zuvor nur damit gehandelt, kam kurz vor der Krise die Idee auf, die Masken zu produzieren. „Der Bedarf ist da, alle wollen Masken“, sagt Roland Leutgeb.

Gemeinsam mit seinem Bruder und Geschäftsführer Josef spendete der 26-Jährige 500 Masken sowie 50 Flaschen Desinfektionsmittel der Partnerfirma Veron-Tech an die Musik- und Kreativmittelschule Stift Zwettl und die Sportmittelschule Zwettl. „Meine Mutter arbeitet in Stift Zwettl, Josef und ich sind beide dort zur Schule gegangen“, erklärt er.

Ursprünglich absolvierten beide Lehren, Roland zum Immobilienkaufmann, Josef zum Fotograf. Später machten sich beide selbstständig. Mit ihrer Firma Hermetex beliefern sie aktuell Großhändler sowie Krankenhäuser in ganz Österreich.

Der Sitz der Firma ist in Wien, produziert wird in Traun. Das Besondere: „Wir produzieren alles in Österreich, sogar die Ohrenschlaufen, die üblicherweise aus China kommen“, erklärt Roland Leutgeb. So stellt der seit 1874 bestehende Textilbetrieb Gabler Band AG in Traun die Schlaufen für die Hermetex-Masken her.

700.000 Masken pro Woche

Neben dem Tragekomfort ist auch die Zertifizierung besonders wichtig: Die Masken von Hermetex haben die Zertifikation „EN 14683“ und sind vom Typ 2R. Was das heißt? „Das ist die höchste Klasse von medizinisch geprüften OP-Masken. Wir sind auch TÜV-Austria geprüft“, erklärt der 26-Jährige.

Eine Packung mit 50 Stück Masken kostet bei ihm in der Regel 19.90 Euro. „Ende Oktober wird eine neue Maschine geliefert“, sagt Leutgeb zur Zukunft der Firma. Damit sollen dann 700.000 Masken pro Woche vom Stapel laufen.