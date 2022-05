Buchpräsentation: Als Minister in der Krise

Werbung

Rudolf Anschober, Gesundheitsminister außer Dienst, stellte im Raiffeisensaal Zwettl sein neuestes Buch vor. „Pandemia“ lautet der Titel. Anschober befasst sich darin mit der Corona-Pandemie während seiner Amtszeit. „Politische Beobachter erwarteten eine Abrechnung mit der Ära Kurz. Ich wollte aber nur das eigentliche Thema über den Verlauf der Pandemie in all seinen Facetten aus meiner Sicht beschreiben“, erklärte Anschober im voll besetzten Raiffeisensaal.

Landtagsabgeordnete Silvia Moser von den Zwettler Grünen und die Grüne Landessprecherin Helga Krismer-Huber begrüßten das Publikum und gaben dann das Wort an den prominenten Ex-Politiker Rudolf Anschober weiter. In Form kurzer Erzählungen und der Vorstellung einzelner Textstellen gewannen die Anwesenden einen Einblick in die anspruchsvolle Minister-Tätigkeit während der Gesundheitskrise.

„Musste mich auf meine Experten verlassen“

„Ich hatte zu Beginn meiner Amtszeit wenig Wissen über die Gesundheitspolitik. Wir sind am Beginn der Virusepidemie Lernende gewesen. Dabei gab es auch zwischen den Experten unterschiedliche Positionen“, erzählte der Ex-Minister aus seiner 462 Tage währenden Amtszeit. Auf NÖN-Anfrage zum umstrittenen Astra Zeneca-Impfstoff, der auch in Zwettl ein Todesopfer forderte, machte Anschober auf den ungeheuren öffentlichen Druck während der Zeit der Entscheidungsfindung aufmerksam. „Wir mussten im Vorhinein große Mengen bestellen, ohne zu wissen, ob die Impfstoffe eine offizielle Zulassung erhalten würden. Ich musste mich auf meine Experten verlassen“, so Anschober.

500 Millionen Infektionen und 15 Millionen Todesfälle durch die unterschiedlichen Corona-Varianten würden viel über die Gefährlichkeit dieses Virus aussagen. „Und es ist noch nicht aus. In den USA steigen die Infektionszahlen, und in Nordkorea zeigt die Krankheit ihr zerstörerisches Potential“, zeigte sich Anschober besorgt.

Die Moderatorin des Abends, Jessica Schwarz, fragte Anschober, was er rückschauend hätte anders machen sollen. Ganz offen erklärte dieser: „Ich wäre besser beraten gewesen, einen zusätzlichen Staatssekretär einzufordern. Das Arbeitsaufkommen war immens.“

