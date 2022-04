Buchpräsentation: Die Urwälder des Waldviertels entdecken

Werbung

Der Zwettler Naturfotograf Matthias Schickhofer präsentiert sein neues Buch „Wildes Waldviertel“. Schickhofer beschäftigt sich seit vielen Jahren mit den Naturschönheiten in ursprünglichen Waldstrukturen. Seine Liebe zur Natur und seine Faszination an ursprünglichen Urwäldern wurde ihm während seiner Jugend im Waldviertel in die Hände gelegt. Dem Kamptal, dem Ausgangspunkt seiner jugendlichen Streifzüge, widmete er den Hauptteil seines neuen Buches.

Das mittlere Kamptal sei in seiner natürlichen Vielfältigkeit selbst vielen Einheimischen unbekannt. Matthias Schickhofer: „Wir finden hier die letzten Urwaldgebiete Österreichs, die in ihrer Bedeutung mit dem Wildnisgebiet Dürrenstein, dem Rothwald, vergleichbar sind. Das Stift Altenburg schützt dieses Naturjuwel. Umsichtige Waldbewirtschaftung und der Schutz von Urwaldstandorten erhalten Priorität.“ Er ergänzt, dass andere Forstbetriebe im Bereich des mittleren Kamptals nicht dieselbe Bewirtschaftung erfahren.

Eine große Gefahr sieht er im geplanten Ausbau eines Kleinkraftwerkes bei der Rosenburg. Durch Staudammerhöhung und Eintiefung der Flusssohle befürchtet er die Zerstörung dieses einmaligen Lebensraumes.

In seinem Buch schreibt er: „Das Waldviertel ist so reich an dieser Wildnis wie kaum eine andere Gegend vor unserer Haustür. In dieser einzigartigen Landschaft verstecken sich bizarre Felsformationen, urwaldartige Hangwälder und wilde Flussauen.“ Außerdem warten im Buch zahlreiche Tipps und Hinweise auf Wanderrouten, sowohl für Familien als auch für Abenteurer.

Schickhofer wird sein neuestes Werk auch bei einer Veranstaltung in der Galerie „blaugelbezwettl“ am 2. April um 19 Uhr präsentieren.

