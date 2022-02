Büroprojekt für Unternehmerinnen: Exklusivraum für Frauen

Nach einer Bauzeit von knapp zwei Jahren stehen die Räumlichkeiten des Projekts „FRAU iDA“ ausschließlich weiblichen Unternehmern zur Verfügung. In den obersten beiden Etagen des sanierten Hauses Hauptplatz 16 bietet der Verein Waldviertler Frauenwirtschaft mitten in der Zwettler Innenstadt flexible oder langfristige Raum-Lösungen zur Miete an. Das Angebot richtet sich vor allem an Kleinunternehmerinnen und Gründerinnen, die sich selbstbewusst präsentieren und sozial vernetzen wollen.

Erster Eindruck: „Ich habe mich sofort verliebt!“

Eine von ihnen ist die Grafikdesignerin Tanja Waglechner aus Friedersbach, die sich im obersten Geschoß ein Büro mit einer zweiten Unternehmerin teilt. „Ich habe mich sofort in das Büro verliebt, als ich es gesehen habe.“ Einen Stock tiefer startet die Ärztin Sabine Fröhlich mit einem gemieteten Praxisraum. Jeden Dienstag möchte sie dort ihre Patienten empfangen: „Als Mieterin kann man sich hier nur wohlfühlen, es übertrifft meine Erwartungen“, sagt sie.

Insgesamt bietet das Projekt „FRAU iDA“ auf 382 m² fünf Büros, zwei Großraumbüros, zwei voll ausgestattete Praxisräume für Therapie und Wellness, einen Coachingraum, einen Besprechungsraum mit Videokonferenzausstattung und einen Mehrzweckraum für Besprechungen, Workshops und Vorträge. Der Verein stellt den Mieterinnen direkten Glasfaser-Anschluss und Gratis-WLAN zur Verfügung, im Erdgeschoss können E-Bikes abgestellt und aufgeladen werden.

Bürgermeister Franz Mold: „Weiterer Impuls für Innenstadt“

Bürgermeister Franz Mold freut sich über das Vorzeigeprojekt: „Für uns als Stadtgemeinde Zwettl ist die Umsetzung dieses Projekts ein weiterer Impuls für unsere Innenstadt. Es kommt dadurch einerseits zur Revitalisierung großer leer stehender Geschäftsflächen in bester Lage und andererseits erwarten wir durch ein erhöhtes Dienstleistungsangebot mitten in Zwettl auch eine Steigerung der Kundenfrequenz für den bestehenden Handel in der Innenstadt. Das heißt, Zwettl profitiert in mehrfacher Hinsicht von diesem Vorzeigeprojekt.“

Die Büros bieten Sicht in die Zwettler Innenstadt. Über die besondere Lage freut sich auch Stadträtin Anne Blauen steiner: „Die Mieterinnen profitieren vom Raumangebot und der zentralen Lage. Gleichzeitig werden damit die Gastronomie und der Handel in der Innenstadt weiter belebt.“

Gerhard Preiß: „Einzigartiges Projekt für Zwettl“

Für dieses Projekt wurde das Gründerzeithaus von der Raiffeisenbank revitalisiert. „Wir legten viel Wert darauf, dass sich das Haus weiter in das Ensemble der Altstadt einfügt. Dieses Projekt ist für Zwettl einzigartig, ich bin sehr stolz darauf“, freut sich der Obmann der Raiffeisenbank Region Waldviertel Mitte, Gerhard Preiß.

Über dem Geschäft „Mode Boden“ – welches vom aktuellen Ausweichquartier wieder an seinen ursprünglichen Standort umziehen wird – standen 750 m² Fläche leer. Diese sind bald vollständig belebt: Neben FRAU iDA und dem Modehaus Boden sollen drei weitere Unternehmen einziehen.

Keine Nachrichten aus Zwettl mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden