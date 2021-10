Buffet: Gym und HLW kooperieren

Die HLW habe nach mehr Abnehmern für das Mittagessen gesucht, erzählt Gym-Direktor Wolfgang Steinbauer. Und er hat nach einem Anbieter gesucht, der nicht nur Essen kocht, sondern auch für die Ausgabe in der Schule sorgen kann. Das Essen, das in der HLW ohnehin für die dortigen Schüler gekocht wird, werde über eine beim Trägerverein angestellte Kraft angeliefert und danach im Gym ausgegeben, erzählt Steinbauer: „Ich bin sehr froh über diese Lösung. Das ist ideal.“ Im Herbst laufe die Aktion vorerst im Probebetrieb. Er spricht von über 100 Essen schon in der ersten Woche und positiven Rückmeldungen der Eltern. Von der Qualität des Essens hat sich der Direktor jedenfalls auch selbst schon überzeugt.