Caritas eröffnete Werkschatz-Shop

Die Caritas eröffnete einen neuen Werkschatz-Shop, der direkt an die PsychoSoziale Tagesstätte angeschlossen ist. Dort werden handgefertigte Geschenke, hergestellt von Menschen mit psychischen Erkrankungen, verkauft.

Der offizielle Start am 11. November war gleichzeitig auch der Beginn des Adventmarktes im Shop. Viele weihnachtliche Dekoartikel für Haus und Garten lassen sich hier finden. „Ab 22. November gibt es auch Adventkränze zu erwerben. Diese sind natürlich auch telefonisch vorbestellbar, individuelle Wünsche werden gerne berücksichtigt“, erklärt Karl Edlinger, Leiter der Tagesstätte Zwettl. In der PsychoSozialen Tagesstätte Zwettl finden 25 Menschen mit psychischen Erkrankungen ein tagesstrukturierendes Angebot zur Verbesserung und zum Erhalt ihrer psychischen Gesamtbefindlichkeit. Nun wurde der ehemalige Verkaufsladen in das neue Werkschatz-Design integriert und in Anwesenheit vieler Gäste feierlich eröffnet.

„Mit unserem neuen Konzept der Werkschatz-Shops soll die Arbeit von Menschen mit psychischen Erkrankungen noch mehr Wertschätzung erfahren und die Sichtbarkeit und Wahrnehmung in der Gesellschaft erhöhen. Unsere Shops in Zwettl, Paudorf, Krems und St. Pölten haben nun unter einer Marke einen starken, gemeinsamen Auftritt“, sagt Susanne Karner, Bereichsleiterin PsychoSoziale Einrichtungen.

Bürgermeister Franz Mold bedankte sich für die vielfältigen Tätigkeitsfelder und Einrichtungen der Caritas in Zwettl. „Es ist für jeden Einzelnen von uns ganz wichtig, dass wir eine Beschäftigung haben, dass wir nach unseren Fähigkeiten etwas machen können und dass das, was wir machen, wertgeschätzt wird“, betonte Mold.

Caritas Direktor Hannes Ziselsberger ergänzte: „Kommen Sie bitte einkaufen. Erstens freut‘s die Menschen, die diese Produkte herstellen. Die Einnahmen kommen zu 100 Prozent der Tagesstätte und somit auch den Menschen hier zu Gute. Es würde mich sehr freuen, wenn der Werkschatz-Shop am 23. Dezember ausverkauft ist.“

Keine Nachrichten aus Zwettl mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.