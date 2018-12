Auf den Strecken zwischen Zwettl und Waldhausen sowie Zwettl und Schwarzenau, veranstaltete wieder der Museums-Lokalbahnverein am Samstag, 8. und Sonntag, 9. Dezember insgesamt fünf Adventfahrten mit den Dampfbummelzügen. Mit dabei war der Nikolaus, der von Waggon zu Waggon ging und an die Kinder prallgefüllte Nikolaussackerl verteilte, deren Inhalt vom Raiffeisenlagerhaus Zwettl gespendet wurde.

Es haben etwa 700 Personen, davon etwa 350 Kinder teilgenommen. Zum Einsatz kam für alle Liebhaber nostalgischer Technik eine historische Dampflokomotive 92.2271, Baujahr 1919 mit historischen Waggons. Die Strecken führten durch stille Wälder und Felder bis nach Waldhausen oder Schwarzenau.

Während des 30-minütigen Aufenthalts in Waldhausen wurden beim Gewinnspiel schöne Preise verlost. Den 1. Preis, eine Familienfahrt für eine Sonderfahrt, gewann die Familie Bauer-Winkler. Im Buffetwagen gab es Kesselwarme, Frankfurter mit Senf und Kren, Glühwein, Kaffee, Tee, Mehlspeisen und natürlich „Zwettler Zwickl Bier vom Fass“.

Organisiert wurde dies vom Obmann Karl Wasinger und seinem Team. Man kann zu diesen gelungenen Adventfahrten nur gratulieren, die für eine Weile für Entschleunigung unserer schnelllebigen Zeit beitragen und ein Stück Nostalgie erleben lassen.

Die nächste Veranstaltung zum „Stimmungsvollen Advent am Bahnhof“ findet am 22. Dezember von 15 bis 17 Uhr direkt am Bahnhof Zwettl statt, bei der auch der Weihnachtsmann anwesend sein wird.