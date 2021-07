Daniel Fichtinger ist landesbester Lehrling bei den Dachdeckern. Er siegte beim Lehrlingswettbewerb dieser Berufsgruppe und wird Niederösterreich beim Bundesbewerb am 16. und 17. September in Hal lein vertreten.

Der Obernondorfer Daniel Fichtiger ist Lehrling bei der Firma Sillipp in Zwettl/Moidrams. Mit weiteren sechs Lehrlingen nahm er am Landesbewerb teil und schaffte es auf dem Siegertreppchen ganz nach oben. „Wir sind sehr stolz auf die Leistung, die Daniel erbracht hat, und hoffen, dass er weiterhin in unserem Unternehmen tätig bleibt“, betont Senior-Chef Friedrich Sillipp, der seit zehn Jahren auch die Funktion des Landesinnungsmeisters der Dachdecker, Glaser und Spengler innehat (siehe auch S. 6-7).

Für Daniel Fichtiger waren die vergangenen Wochen geprägt von Lernen und Prüfungsstress: Ende Mai legte er seine Lehrabschlussprüfung für den Spengler ab, am 18. Juni folgte diese Prüfung für den Dachdecker, die er mit ausgezeichnetem Erfolg meisterte, und vor einer Woche der Landeslehrlingsbewerb. „Jetzt ist seine vierjährige Lehrzeit beendet. Seine bisher erbrachten Leistungen sind wirklich sehr gut“, loben Gregor und Friedrich Sillipp den frischgebackenen Dachdecker- und Spenglergesellen.