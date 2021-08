Scharf kritisiert wurden bei der Demo in Zwettl die Gutachten, welche die Grundlage für die Genehmigung derartig fragwürdiger Projekte darstellen. „Die Gutachten werden bei allen Verfahren immer von den gleichen selbst ernannten Experten erstellt“, berichtete Manfred Maier, Obmann der Umweltorganisation Pro Thayatal.

„Das Gebiet rund um den bereits in Bau befindlichen Windpark Grafenschlag ist Lebensraum vieler seltener und streng geschützter Tierarten“ sagte Günther Maier von der örtlichen Bürgerinitiative und zählte sämtliche geschützten Vogelarten auf, welche er in diesem Gebiet als ansässiger Jäger laufend beobachtet. Dieses Projekt verstoße daher gegen die NÖ Artenschutzverordnung und die EU-Vogelschutzrichtlinie, führte Maier weiter aus: "Das sind Missstände, die behördenmäßig durchgedrückt werden." Er verwies auf ein laufendes Verfahren (am Landesverwaltungsgericht läuft aktuell eine außerordentliche Revision, die NÖN hat berichtet), welches er nötigenfalls bis zum Europäischen Gerichtshof verfolgen wird. Kritisiert wird vor allem "Untätigkeit der Bezirkshauptmannschaft Zwettl angesichts laufender Bauarbeiten im Wald und nicht abgeschlossener Verfahren", heißt es.

"Grafenschlag ist ein Meilenstein"

Fast zehn Jahre lang dauert mittlerweile der Streit um die geplanten Windräder. Maier sieht in den laufenden Verfahren Potenzial für künftige Parks: "Grafenschlag ist sicher ein Meilenstein für die Entscheidung über Windräder im Waldviertel", sagte er im Gespräch mit der NÖN.

Eine Anrainerin, welche vor 7 Jahren ins Waldviertel gekommen ist, zeigte sich äußerst besorgt über die drohende Veränderung des Landschaftsbildes und die massiven Eingriffe im Wald. „Wenn man mit offenen Augen in den Wald geht, sieht man auch wie schön er ist. Die Windradmonster brechen mir das Herz“, klagte die Tochter eines Ornithologen und Schwarzstorchbeobachters.

Die Aktivisten verteilten Flugblätter und stellten maßstabsgetreue Modelle von den geplanten Windkraftanlagen in Bezug auf bekannte Gebäude aus, um auf die Dimensionen dieser Kraftwerke hinzuweisen.