12.728 Personen nahmen im Bezirk Zwettl am ersten Durchgang der Massentests teil, die NÖN hat berichtet. Am 21. und 22. Dezember gab es in fünf Gemeinden die Möglichkeit, sich erneut gratis auf das Coronavirus testen zu lassen. Für das Waldviertel stand der Standort beim Zwettler Stadtsaal zur Verfügung. Daneben sind mit Amstetten, Wiener Neustadt, Korneuburg und St. Pölten weitere Teststraßen in den Vierteln des Landes geöffnet. Die Registrierung dafür funktionierte wieder über die Plattform testung.at, die Testungen lief an beiden Tagen zwischen 8 und 20 Uhr ab.

Bis Redaktionsschluss waren laut Dashboard des Notruf NÖ 1.937 Menschen aus dem Bezirk Zwettl für die Tests kurz vor Weihnachten registriert. 763 Menschen ließen sich am Montag testen. Dabei waren 17 Tests positiv, acht ungültig. Insgesamt waren im Waldviertel 3.273 Menschen registriert (Gmünd 780, Horn 270, Waidhofen 286).

Organisation und Logistik übernimmt wieder das Bundesheer, für Zwettl der Truppenübungsplatz Allentsteig. Bereits bei den Lehrer-Testungen Anfang Dezember betreuten knapp 25 Bedienstete den Ablauf: „Dabei hat alles reibungslos funktioniert“, sagt Pressesprecher Dietmar Butschell. Die Infrastruktur der beiden Teststraßen ließ man aufgebaut, sie kam jetzt wieder zum Einsatz.

Vorbereitung hat einwandfrei funktioniert

Die Vorbereitungsarbeiten liefen laut TÜPl-Kommandant Herbert Gaugusch mit viel Einsatzbereitschaft: „Das Personal der Lehrer-Testungen hat ihren Urlaub storniert und half jetzt bei den Tests wieder mit.“ Für das Bundesheer seien die Tests auch eine gute Möglichkeit, sich zu präsentieren: „Wir erreichen damit Leute, die sonst nichts mit uns zu tun haben“, sagt Gaugusch.

Der dritte Lockdown startet auch im Bezirk Zwettl am 26. Dezember und dauert bis inklusive 17. Jänner. In dieser Zeit hat der Handel zu und persönliche Dienstleister wie Friseure müssen ebenfalls schließen. Silvester-Partys fallen aus. An den Schulen geht es nach den Ferien für eineinhalb Wochen im Distanz-Unterricht weiter.

Neu ist, dass man sich erstmals mit Testen Vorteile verschaffen kann. Denn wenn am 18. Jänner der Handel wieder öffnet und nach wochenlanger Sperre auch Gastronomie und Tourismus neu starten, dürfen nur jene dabei sein, die sich an einem der drei Tage davor einem (Gratis-)Test unterziehen und den negativ absolvieren.

Zwettl im Waldviertel „Corona-Spitzenreiter“

Die Coronazahlen im Bezirk Zwettl bewegen sich laut AGES in etwa auf dem selben Level wie in der Vorwoche. 101 neue Infektionen wurden in der Woche gezählt. Damit sank die 7-Tages-Inzidenz um neun Prozent und lag bei Redaktionsschluss bei 239. Damit ist der Bezirk Zwettl der traurige Spitzenreiter im Waldviertel.

Am niedrigsten ist der Wert in Horn (80). Die weiteren Bezirke: Krems-Land: 85, Waidhofen: 104, Gmünd: 179.