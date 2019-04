Als „Folk-Jazz-Orkan“ kündigte der Kulturverein „Syrnau“ das Duo Will Pound (Mundharmonika) und Eddy Jay (Akkordeon) an. Die Organisatoren hatten damit nicht zu viel versprochen.

Das Duo, das mit seinem Debütalbum „Ignite“ im Jahr 2015 internationalen Ruhm erlangt hatte, und im „Telegraph“ im Dezember 2016 als „Eines der besten Volksmusikalben von 2016“ bezeichnet wurde, begeisterte auch am Freitag, 5. April, das Publikum im Event-Raum der Sparkasse. Die außergewöhnliche Instrumenten-Kombination von Akkordeon und Mundharmonika und die Virtuosität der Musiker machten ihr brilliantes Spiel von traditionell englischen Tanzliedern zu einem Freudenfest.

Doch auch die Liebe und Leidenschaft zu Jazz und Latin drückten die beiden in ihren Interpretationen von Jazz-Standards und Tango aus.

Beim Klassiker von Astor Piazzollas „Oblivion“ vermeinte man mehr, als nur zwei Musiker zu vernehmen, ebenso voller Klang waren traditionelle Tänze aus Bulgarien und Schottland interpretiert.

Die beiden Virtuosen sind jeder für sich international tätig und bei den ganz großen der Musikszene gefragt. Will Pound spielte mit namhaften Musikern wie Martin Simpson, Michelle Burke, Paul McCartney und Robbie Williams.

Eddy Jay spielte in der Bühnenmusikversion von Noel Cowards ‚Brief Encounter‘ und tourte durch Amerika. Er entwickelte eine eigene Show von Prokofievs „Peter and the Wolf“ sowie eine musikalische Biografie von Edith Piaf.