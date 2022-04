Zukunft: Fisch aus alternativen Zuchtanlagen

Werbung

Ein recht frischer Ausbildungszweig der Fachschule Edelhof befindet sich gerade auf der Überholspur. Das Wahlpflichtfach Aquakultur gibt es erst seit wenigen Jahren und ist gefragter denn je. Neben dem namensgebenden Betrieb von Aquakulturanlagen umfasst das Fach auch die traditionelle Teichwirtschaft.

Den Schülern wird das gesamte erforderliche Rüstzeug für die Arbeit rund um den Fisch beigebracht. Dieser ist natürlich vorrangig der Karpfen, wie es sich für das Waldviertel gehört. In enger Zusammenarbeit mit Waldland und der Fischerei des Stiftes Zwettl erfährt aber daneben jetzt auch der Wels eine zunehmende Bedeutung.

In der schuleigenen Aquakultur werden inzwischen mehrere Tonnen Wels erzeugt und auch vermarktet. Besonders stolz zeigt man sich über einen Preis, der dem Edelhof bei der Ab-Hof-Messe in Wieselburg verliehen wurde. Die Auszeichnung mit dem „Fisch-Kaiser“ für das geräucherte Welsfilet und eine Goldmedaille für „Fisch im Glas“ sind das Erfolgsprodukt intensiver Aufbauarbeit.

„Die Fischproduktion kann für manche interessierte Absolventen durchaus eine Einkommensalternative sein“, betont Direktorin Michaela Bauer. Sie ergänzt, dass im schuleigenen Hofladen in der vorösterlichen Zeit Fischprodukte als Alternative zu Räucherfleisch zunehmend nachgefragt werden. „Wir befüllen unsere 27 Grad warmen Becken regelmäßig mit kleinen, zugekauften Setzlingen“, erläuterte der verantwortliche Lehrer Johannes Bichl. „Nach fünf bis sechs Monaten erreichen die Welse ein Schlachtgewicht von 1.250 bis 1.600g pro Stück“.

Kreislaufanlage mit mehreren Becken

Die Aquakultur ist in mehreren Becken als Kreislaufanlage angeordnet. Das bedeutet, dass sich in jedem Becken Fische unterschiedlicher Größen befinden. Das Wasser wird über Biofilter gereinigt. Nur ein kleiner Teil wird durch klares Brunnenwasser ergänzt und wieder auf 27 Grad erwärmt.

Johannes Bichl ist als Lehrer für Forstwirtschaft und Aquakultur vom Marktpotenzial der Fischproduktion in Aquakultur überzeugt. „Durch den Verlust an Meeresfischen gewinnt diese Art der Fischproduktion international zunehmend an Bedeutung. In Österreich produzieren wir gerade sieben Prozent der im Land konsumierten Fische. Da wäre noch viel Luft nach oben“, betont Bichl. Das Bundesministerium für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus hat diese Marktlücke erkannt. Neuanlagen können mit bis zu 30 Prozent gefördert werden.

