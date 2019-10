„Ich habe von Beginn an probiert, auf die Bürger und Vereine zuzugehen. Viele haben zu mir gesagt: Was, das tust du dir an? Die wollen alle was von dir“, zieht Bürgermeister Franz Mold über sein erstes Jahr als Bürgermeister von Zwettl eine äußerst positive Bilanz.

Denn seit 9. Oktober, an dem ihn der Gemeinderat zum Bürgermeister wählte, sah Mold „einige tausend Menschen in unserem Gemeindegebiet, die enorm viel für das Gemeinschaftsleben leisten!“ Bei 15 Bürgerveranstaltungen, die in der Stadt und den Orten der Gemeinde durchgeführt wurden, brachten sich mehr als tausend Menschen ein, um Zwettl „zukunftsfit“ und „lebenswert“ zu machen.

Straße und Breitband wesentliche Themen

Wesentliche Themen waren dabei der Ausbau von Straßen und des öffentlichen Verkehrs, genauso wie der Breitbandausbau, bei dem A1 gerade dabei ist, über 40 Verteilpunkte in den Orten zu errichten. Im Stadtgebiet arbeitet die Firma Kabelplus an der Verlegung des Glasfasernetzes bis zu den Haushalten. „Ein gutes Kinderbetreuungs- und Bauland-Angebot sowie Gesundheitsvorsorge sind wesentliche Punkte, Zwettl lebenswert zu machen und zu erhalten. Auch die Altenbetreuung muss man besonders beachten“, sieht Mold seinen Auftrag klar. „Ganz stark war auch der Wunsch, die Vereine weiterhin gut zu unterstützen. Sie sind für unsere Gemeinschaftsleben unverzichtbar“, stellt Mold künftige Unterstützung nicht in Frage.

Der Park+Drive und Park+Ride Platz mit fast 100 Parkplätzen und zwei neuen Bushaltestellen in der alten Kremserstraße wurde umgesetzt. Das Stadtamt als Höhepunkt seines Bürgermeisterjahres eröffnet. Der Neubau der Krankenpflegeschule und der Neubau der Turnhalle der Neuen Sportmittelschule sind anstehende Projekte.

Für das menschliche Miteinander im Gemeinderat dankt Mold allen Fraktionen des „Gemeinderatsteams“. „Ich glaube, die Bürger merken schnell, ob die Stimmung im Gemeinderat gut ist und ob die Sache läuft“, meint der Stadtchef und betont, dass es für ihn ein sehr schönes, aber auch sehr schwieriges erstes Jahr war.