Ein Stück Fußballgeschichte: Der geplagte Sportplatz

Einen markanteren Fußballplatz kann man sich kaum vorstellen: Das Zwettltalstadion ist bei vielen Sportfans für seine ganz besondere Atmosphäre direkt neben der Zwettl berühmt und beliebt. Auch fanden hier einige der größten Sternstunden des SC Zwettl, unter anderem der Meistertitel in der 2. Landesliga und der Aufstieg in die Regionalliga Ost Anfang der 1980er-Jahre, statt. Mittlerweile ist der Verein in eine neuere Anlage in Edelhof umgezogen, doch das alte Stadion wird nach wie vor in hohen Ehren gehalten.

Seine Geschichte beginnt direkt nach dem Zweiten Weltkrieg. Der Zwettler Fußballverein existierte in gewisser Form zwar schon ab 1939, doch der Bau eines eigenen Platzes scheiterte am anrückenden Krieg und vielen Einberufungen. Erst am 15. Oktober 1945 wurde schließlich die offizielle Gründung einer „Fußballsektion Zwettl“ beschlossen. Mit der Unterstützung der Politik gelang es zudem, im Handumdrehen aus einem einfachen Acker im Zwettltal einen Rasenplatz zu zaubern. Ebenso wurde eine Holzkabine errichtet. Die Anlage lag zu Beginn noch quer zum heutigen Platz (ein Tor beim Fluss, eines beim Hang).

Aus heutiger Sicht wirken die Verhältnisse etwas rustikal, gab es damals beispielsweise noch kein fließendes Wasser oder eine Tribüne. Erst 1966 erfolgte schließlich der Baustart für einen neuen Sportplatz mit Umzäunung, einer kleinen, unbedeckten Tribüne und neuen Kabinen mit Sanitäranlagen.

Über die Jahre machte sich jedoch ein großes Problem bemerkbar: Die Anlage im Zwettl tal war zwar idyllisch, doch im wahrsten Sinne zu nah am Wasser gebaut. Immer wieder verursachten Hochwasser große Schäden. Nachdem die Zwettl 1982 erneut übers Ufer getreten war, wurde eine große Sanierung beschlossen.

Dabei sollte auch das Stadion umfassend neugestaltet werden. Der Trainingsplatz wurde überarbeitet, eine Flutlichtanlage installiert sowie eine diesmal gedeckte Tribüne für bis zu 1.000 Zuschauer gebaut. Zur Eröffnung 1985 wartete mit einem Spiel gegen den österreichischen Meister Memphis Wien vor 3.000 Zuschauern gleich ein ganz besonderer Kracher.

Dem angrenzenden Fluss konnte man trotzdem nicht entkommen. Das Jahrhunderthochwasser 2002 zerstörte den kompletten Platz, Banden und Tore wurden einfach weggeschwemmt. Das Stadion konnte zwar wiederhergestellt werden, doch nachdem es sowohl 2005 als auch 2006 neuerlich zu Überflutungen kam, entschied der damalige Gemeinderat über die Errichtung der heutigen Anlage in Edelhof.

Das altehrwürdige Zwettltalstadion wird seither aber noch vom Nachwuchs für Meisterschaftsspiele genutzt. Seit diesem Herbst findet auch die Damenmannschaft des Schweiggers, die in den SC Zwettl integriert wurde, hier eine neue Heimat.

