Ein Stück Geschichte: Autorin mit Doppelpack

Das Schicksal einer jüdischen Zwettler Familie und das Wirken eines der prägend sten Bürgermeister des 20. Jahrhunderts – leichte Themen sind es garantiert nicht, die Autorin und Kunsthistorikerin Ilse Krumpöck in ihren beiden neuen Büchern angeht. Sie passen aber nur zu gut ins Schaffen der Zwettlerin, die sich seit jeher intensiv mit dem Antisemitismus im Waldviertel auseinandersetzt.

Die beiden Werke erschienen nun innerhalb weniger Wochen, etwas zum Leidwesen der Autorin. „Durch die Coronakrise und Papiermangel musste die Veröffentlichung verschoben werden, weshalb die beiden Bücher jetzt nahezu zeitgleich erscheinen“, erklärt sie. So etwas sei nicht optimal, dass sich die beiden Bücher jetzt die Aufmerksamkeit teilen müssen. Trotzdem sei sie natürlich dankbar, dass es mit der Veröffentlichung doch noch geklappt hat.

Opfer des nationalsozialistischen Rassenhasses

In „Die Schidloffs“ geht es um eine jüdische Familie in Zwettl, die dem Rassenwahn des Nationalsozialismus zum Opfer fiel. Krumpöck schildert anhand von 14 Kreuzwegstationen die Schicksale von 14 Familienmitgliedern. Die Autorin stieß im Zuge der Recherche über ihr eigenes Haus auf die Schidloffs, denn dieses gehörte einst eben jener Familie.

Bürgermeister Hermann Feucht aus Zwettl im Mittelpunkt

Im zweiten Buch „Gestatten“ widmet sie sich dem Wirken von Hermann Feucht, der sowohl vor als auch nach dem Zweiten Weltkrieg Bürgermeister von Zwettl war. „Er war jemand, der sehr viel Positives bewirkte und vor allem auch mit den Russen gut konnte, was damals gar nicht leicht war“, schildert Krumpöck. Das hätte ihn zu einer der wichtigsten Persönlichkeiten im damaligen Waldviertel gemacht.

Während die neuen Bücher gerade erst frisch aus der Druckerpresse kommen, schreibt die Zwettler Autorin bereits am nächsten Buch, mit dem sie eine komplett neue Richtung einschlagen will. Es soll ein autobiografisches Buch über ihre eigene Kindheit in Vorarlberg werden. „Ich bin jetzt 70 Jahre alt. Da ist es, glaub ich, legitim, wenn man mal etwas anderes schreibt“, meint sie. Auch der Titel steht schon fest: „Käsmagrona und Hafaloib“ (Makkaroni mit Käse und Maisgrießlaib). Das Buch soll 2023 erscheinen. „Die Schidloffs“ und „Gestatten - Hermann Feucht, Zwettl“ sind bereits jetzt in der Zwettler Buchhandlung Grohmann erhältlich.

