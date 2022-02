Ein Trio bringt zum Schwitzen

Im Winter gibt es kaum etwas Besseres, den kalten Temperaturen zu entfliehen, als einen ausgiebigen Saunabesuch. Auch der Saunabereich des ZwettlBades erfreut sich aktuell großer Beliebtheit. Die finnische Sauna lockt hier vor allem mit speziellen Aufgüssen und Düften.

Verantwortlich zeichnet dafür ein Herrentrio, bestehend aus Karl Gündler, Gerald Berger und Thomas Anton. Abwechselnd treiben sie in der Zwettler Sauna das Quecksilber in die Höhe. Mit ihren „Erlebnisaufgüssen“ ließen sie sich zudem etwas ganz besonderes einfallen.

Immer dienstags, mittwochs und freitags wird die finnische Sauna mit den Spezialaufgüssen erhitzt. Den Start macht für gewöhnlich der „Luftikusaufguss“ um 16.45 Uhr. Danach folgen Salz-, Honig- und Holzhackeraufguss. An Feiertagen finden die Aufgüsse bereits zu früheren Zeitpunkten statt. Diese werden auf der Homepage des ZwettlBades bekannt gegeben. Außerhalb der geführten Saunaaufgüsse können die Saunagäste die Aufgüsse zu jeder vollen und halben Stunde nach Belieben (in Absprache mit den Bade- und Saunawarten) selbst durchführen.

Zwischen Rosenduft, Honig und Bier

Die Spezialaufgüsse entpuppten sich bereits als Hit beim Saunapublikum. Für den Luftikusaufguss wird alkoholfreies Bier gereicht. Der Holzhackeraufguss erfrischt mit Franzbranntwein und Eis. Beim Salz- und Honigaufguss werden Leintücher aufgebreitet. Dann können sich Besucher entsprechend einreiben und die Wärme genießen. Zusätzlich gibt es zum Honigaufguss frische Früchte zum Verkosten.

Das gesamte Sortiment im ZwettlBad besteht aus knapp 20 verschiedenen Düften. „Fichtennadel ist der Klassiker, das musst du mindestens einmal am Abend bringen“, erklärt Thomas Anton. Daneben seien auch fruchtige Noten wie Orange und Zitrone beliebt. Bei den Damen würde zudem der Rosenduft gut ankommen.

Die persönliche Faszination des Trios fürs Saunieren kam vor vielen Jahren, erklärt Karl Gündler. Seit 13 Jahren gießt er regelmäßig in Zwettl auf, damals noch an den Dienstagen. „Das war der stärkste Tag der Woche, da wurde den Leuten echt was geboten“, schildert Gerald Berger. Der dritte im Bunde, Thomas Anton, sei seit zehn Jahren „der Lehrling vom Karl“.

Untereinander teilt man sich die drei Tage der Erlebnisaufgüsse auf. „Thomas ist unser Jolly Joker, er spielt Feuerwehr, wenn es eng wird“, meint Karl Gündler augenzwinkernd. Für die Gäste sei es „einfach angenehm zu wissen, dass jemand für sie aufgießt“, ergänzt Anton. Daneben gibt es auch eine junge Burschenpartie, die regelmäßig selbst einheizt.

Aber gibt es eigentlich eine Sauna-Etikette? Plaudern oder schweigen? Die Aufgießer sehen das locker: „Es gibt in jeder Partie Schmähreißer. Wichtig ist, dass jeder ein Handtuch zum Sitzen hat.“ Zum Aufgießen sollte nicht das Sitz-Handtuch verwendet werden, dazu hängen separate Tücher vor dem Eingang.

Die finnische Sauna bietet Platz für etwa 20 Personen. Sind es einmal mehr Besucher, gießt das Trio in zwei Schichten auf. Mittlerweile ist das ZwettlBad auch weit über den Bezirk hinaus bekannt. „Wir begrüßen immer wieder Gäste von weiter her, etwa zuletzt vom Gebiet des Jauerlings oder auch aus Gföhl und Gmünd“, berichtet Gündler.

