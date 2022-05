Einzigartig: Schlafen mit Geschichte

Werbung

Ein Stück Zwettler Geschichte präsentiert sich schon recht bald in neuem Gewand. Eines der ältesten Gebäude der Stadt in der Landstraße 53 wird umgebaut und „restauriert“. Verantwortlich dafür zeichnet die Firma Sonnentor, die von Sprögnitz aus einen Vorstoß in die Stadt wagt.

Die Baustelle rund um das historische Wohnhaus lief bereits im Oktober an. Nun präsentierte Sonnentor-Gründer Johannes Gutmann den Fortschritt der Arbeiten und gab Einblicke, wie die hier entstehenden „Stadt-Lofts“ aussehen werden. Ab 2023 sollen hier fünf Ferienwohnungen buchbar sein.

Gerade auf der besonderen Historie liegt viel Wert, wie Gutmann hervorstreicht. Der Ursprungsbau stammt nämlich aus dem 13./14. Jahrhundert und wurde über die vielen Jahre mehrmals umgebaut. „Sehr viel ist dabei noch originalgetreu erhalten“, erklärt Gutmann. Egal ob die alte Rauchküche, ein originaler Barockspiegel oder sonstige historische Möbel und Alltagsgegenstände, das Gebäude bietet eine Zeitreise in die Vergangenheit. Daran soll sich auch mit dem Umbau nichts ändern.

Gutmann spricht von einem völlig neuen Übernachtungskonzept: „Schlafen mit Geschichte.“ So sollen die fünf Stadt-Lofts teils mit originalen historischen Möbeln und Einrichtungsgegenständen bestückt werden. Dabei will man auch weit weg von uniformer Einrichtung gehen. Jede Ecke soll einzigartig gestaltet werden, sodass die Wohnungen auch allesamt andere Gefühle vermitteln.

Insgesamt sind im Haus 18 Betten geplant, also vier Wohnungen zu je vier Schlafplätzen und eine Wohnung mit zweien. Dazu kommen noch ein Gemeinschaftsraum sowie ein „Sonnentor-Raum“. Im Dachgeschoss sei zusätzlich Platz für Veranstaltungen. Auch ein Garten wird noch angelegt, in dem passenderweise auch jede Menge Kräuter wachsen sollen.

Im Mittelalter kannte man noch kein Fundament

Bis zum Sommer/Herbst sollen die Hauptbauarbeiten abgeschlossen sein. Für diese zeichnet die Firma Fessl verantwortlich. Mit den Arbeiten am denkmalgeschützten Gebäude sind die Bauherren besonders gefordert. „Es ist ein beeindruckendes Bauwerk und eines der ersten Stockhäuser des Mittelalters. Nur auf das Fundament haben sie damals vergessen“, scherzt Fessl-Geschäftsführer René Zinner. Dieses sei nun 600 Jahre später Aufgabe seiner Baufirma.

Nach der grundlegenden Fertigstellung soll noch eine längere Einrichtungsphase erfolgen. Die ersten Gäste könnte Sonnentor dann schon im Frühjahr oder Sommer 2023 in den Stadt-Lofts begrüßen. Rund zwei Millionen Euro soll das Projekt insgesamt kosten.

Gearbeitet wird übrigens auch am angrenzenden Stück der Stadtmauer, welches den Garten umschließt. Dieses soll öffentlich begehbar werden und so einen direkten Weg von der Stadtmauer zur Mühlbach-Promenade schaffen. Ein geschichtsträchtiger Ort also durch und durch, den Sonnentor erhalten will. So sei ein Neubau nie eine Option gewesen. „Es geht um Geschichte. Alles, was man wegreißt, ist unwiederbringbar weg“, betont Gutmann.

