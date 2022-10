Eröffnung Foto-Ausstellung: Mit dem Auge des Profis

Das Waldviertel zu jeder Jahreszeit und zu jeder Stimmung in den schönsten Ansichten, meisterlich fotografiert, kann man bis 11. November in der Waldviertler Sparkasse während der Kassaöffnungszeiten bewundern.

Fotograf Andreas Biedermann, gebürtiger Waidhofner und langjähriger Marketing-Mitarbeiter der Sparkasse, zeigt unter dem Titel „Weit - Weiter - Waldviertel“ großformatige Panorama-Aufnahmen in Farbe, aus denen saftig blühende Mohn-, Lavendel- und Erdäpfelfelder leuchten und Wald-, Flur- und Teichlandschaften zeigen, in denen man gerne spazieren möchte. Dazwischen einige wenige Schwarz-Weiß-Fotografien von Bäumen im Nebel oder Ackerfurchen aus besonderem Blickwinkel.

Bei der Eröffnung am vergangenen Donnerstag sagte Hausherr Johannes Scheidl (Vorstand der Waldviertler Sparkasse): „Andreas zeigt mit seinen Bildern Heimat und Geborgenheit und dass wir schätzen können, dass wir im Waldviertel zu Hause sein können.“

Stets mit der Kamera unterwegs

Biedermann fotografiert seit über 50 Jahren, gibt zahlreiche Workshops und seit mehr als 40 Jahren ist er als kreativer Kopf bei der Sparkasse für Foto und Grafik zuständig. In wenigen Monaten wird er seinen Ruhestand antreten.

„Es ist nicht so leicht fotografiert“, sagt Biedermann, „man muss ein paar Mal zum Ort hinfahren, weil manchmal ist zu viel Wind oder die Blüte ist nicht optimal.“ 30 und mehr Aufnahmen mache er von ein und derselben Landschaftsstimmung, und dann beginne erst die Kunst in der Nachbearbeitung. Manches sei auch Ausschuss. Biedermann: „Aber Hauptsache ist, ich hatte frische Luft in einer wunderschönen Landschaft.“

Alle Beteiligten der Ausstellungseröffnung sind leidenschaftliche Waldviertler. Musiker Ernst Köpl begeisterte mit seinen selbstkomponierten Liedern, darunter „Ich hab mein Herz im Waldviertel verloren.“ „Die Menschen kennen unsere Schönheit zu wenig, du animierst sie mit deinen Bildern zum Hinausgehen,“ brachte es Nationalratsabgeordnete Martina Diesner-Wais bei der Eröffnung auf den Punkt.

Sie fand, die Panoramabilder seien nicht nur beeindruckend, sondern hätten auch ein aktuell sehr modernes Format für jedes Zuhause.

Keine Nachrichten aus Zwettl mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.