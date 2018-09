Im Rahmen der Euro-Info-Tour war der Euro-Bus der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) am Dienstag auch in Zwettl unterwegs.

Der Euro-Bus machte am Dreifaltigkeitsplatz halt. Dabei wurden 598.000 Schilling kostenlos gegen Euro eingewechselt.

In Vasen, Kaffeedosen und anderen kuriosen Gefäßen wurden Schilling-Münzen und -Banknoten zum Euro-Bus gebracht. „Hinter einem alten Gemälde in meinem ehemaligen Kinderzimmer habe ich mehrere Schilling-Banknoten gefunden. Mein Vater muss sie dort vor Jahrzehnten versteckt haben. Wie im Film“, erzählte eine ältere Dame dem Euro-Info-Team, die mit einer Truhe voller Schilling kam.

Insgesamt wurden in Zwettl über 184 Wechselkunden verzeichnet, die insgesamt an die 600.000 Schilling in Euro umtauschten.

Neben Informationen rund um den Euro und seinen Sicherheitsmerkmalen konnten die Passanten in der Euro-Info-Straße Wissenswertes über Finanzthemen erfahren, wie zum Beispiel über den einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraum.