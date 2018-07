Völlig ausgebrannt ist am Donnerstagabend ein Fahrzeug im Zwettler Gewerbegebiet.

Als die Feuerwehr Zwettl-Stadt, die mit zwei Tankfahrzeugen und 14 Mitgliedern ausrückte, am 26. Juli gegen 19 Uhr am Einsatzort in der Karl Kastner-Straße eintraf, stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr startete unter Atemschutz einen kombinierten Löschangriff mittels Hochdruckeinrichtung und Schaumrohr. Mit der Wärmebildkamera wurde das Fahrzeug laufend auf Glutnester und versteckte Brandherde untersucht.

Nach circa 25 Minuten konnte „Brand aus“ gegeben werden, es wurden danach noch kleinere Nachlöscharbeiten durchgeführt. Mittels Kran wurde der ausgebrannte Pkw schließlich geborgen und abtransportiert.