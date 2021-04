Die Stadtgemeinde kann weitere drei Jahre den Status Fairtrade-Gemeinde tragen.

Am 17. April 2012 wurde Zwettl in den Kreis der Fairtrade-Gemeinden Österreichs aufgenommen. Als solche hilft Zwettl gemeinsam mit dem Weltladen mit, Armut weltweit zu bekämpfen. Die Projekte, Handlungen und Veranstaltungen in Zusammenarbeit mit dem Weltladen Zwettl werden in regelmäßigen Abständen evaluiert. Anhand dieser Bewertungen wurden die Anforderungen wieder erfüllt, und der Status als Fairtrade-Gemeinde wurde um drei weitere Jahr verlängert.

Der Weltladen Zwettl steht als Aushängeschild für Fairtrade-Produkte und hat sein umfangreiches Kaffeesortiment nun erweitert. Die biofairen Arabica-Bohnen für Coffee for Future kommen aus Mexiko und Uganda. Dieser Kaffee ist biologisch angebaut, fair gehandelt und von EZA Fairer Handel direkt importiert. „Unser neuer Coffee for Future schmeckt hervorragend. Wir bieten ihn bei uns im Weltladen als ganze Bohne und gemahlen an“, erzählt Anna-Maria Yvon, die Obfrau des Vereins Weltladen Zwettl.

Außerdem verweist Obfrau Yvon darauf, dass der Verein dank der ehrenamtlichen Mitarbeiter des Zwettler Weltladens heuer sein zehnjähriges Bestehen feiert.