Die Zwettler SPÖ präsentierte ihre Kandidaten für die Gemeinderatswahl. Nach Franz Groschan als Spitzenkandidat folgt die ÖBB-Fahrdienstleiterin Helga Wimmer, die erstmals auf der Liste vertreten ist.

Hinter ihr gelistet sind Karl Fasching (Platz 3), Emmerich Temper (4), Friedrich Kolm (5) und Edeltraud Einfalt (6). Kurt Steinbauer, Franz Messerer, David Pollak, Harald Resch, Irene Eberl und Christian Weber vervollständigen die Liste. Das erklärte Ziel: „Wir wollen dazugewinnen. Ich sehe die Möglichkeit, Zweiter zu werden“, sagt Franz Groschan.

Aktuell hält die SPÖ vier Mandate im Zwettler Gemeinderat. Bei der Wahl 2015 fehlten laut Groschan lediglich 20 Stimmen auf ein fünftes Mandat. Das, und möglicherweise ein sechstes Mandat, möchte man laut Groschan diesmal schaffen: „Wir haben ein tolles Programm, ich bin positiv gestimmt.

“ So fordert sein Team eine zweite, gegenläufige Stadtbuslinie. Außerdem möchte man einen gratis Kindergartenbus. „Der würde der Gemeinde zusätzlich zu den 70.000 Euro für den Schulbus etwa 20.000 Euro kosten“, rechnet Karl Fasching vor. Die SPÖ ist weiter gegen den Bau eines Einkaufszentrums in Zwettl. Sie fordert stattdessen den Bau einer Fachhochschule für Holz: „Die Holzbrücke am Kampparkplatz haben Schüler aus Salzburg entworfen. Das könnten wir im Waldviertel doch selber“, sagt der Groschan.

Neben dem geplanten Wohnbauprojekt in der Landstraße befürwortet die SPÖ auch die Umsetzung einer Begegnungszone in der Unteren Landstraße, die von der SPÖ seit 2013 angestrebt werde. Groschan verweist auf ähnliche Pläne für die Hamerlingstraße und Schulgasse. ÖVP-Bürgermeister Franz Mold sagt dazu auf NÖN-Nachfrage: „Die Sanierung der Hamerlingstraße ist das nächste Teilstück in der Stadt. Ob sie auch zur Begegnungszone wird, ist intern noch nicht endgültig geklärt.“