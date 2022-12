Förderverein für kranke Kinder: Tut gut hilft heuer wieder

Werbung

Seit 17 Jahren gibt es den Verein „Tut Gut“, der bereits weit über 1.000 schwerkranke Kinder und deren Familien im Waldviertel unterstützt hat. Die negativen Auswirkungen der Pandemie mit dem Rückgang des Spendenaufkommens sind nach wie vor spürbar. „Wir sind noch nicht über den Berg, aber langsam kehrt wieder Normalität ein“, betont Obfrau Stephanie Fürstenberg.

Dank der großzügigen Spender konnten sowohl im Vorjahr als auch heuer alle Familien, die Hilfe benötigt haben, unterstützt werden. Es habe auch schon Veranstaltungen und Konzerte zugunsten von „Tut gut“ gegeben. „Dafür danke ich von ganzem Herzen“, betont Fürstenberg, die mit dem Verein eng mit der Kinderstation im Landesklinikum Zwettl zusammenarbeitet.

Mit der köstlichen Kürbissuppe „erkochte“ die Familie Hofbauer aus Niederneustift heuer 2.205 Euro für den Förderverein „Tut gut“. Dazu kam auch noch der Erlös aus dem Vorjahr von 1.665 Euro. Insgesamt konnten somit 3.870 Euro an Obfrau Stephanie Fürstenberg übergeben werden. Foto: privat

Eine Traditionsveranstaltung zugunsten dieses Vereines ist das „Kürbissuppen-Event“ in Niederneustift. Roman Hofbauer und sein Team kochten am ersten Adventwochenende bereits zum fünften Mal zugunsten des Fördervereines ihre köstliche Kürbiscremesuppe. Dabei kamen 2.205 Euro zusammen. Dieser tolle Betrag wurde nun an Stephanie Fürstenberg übergeben. Dazu kamen noch 1.665 Euro, die im Vorjahr bei diesem Suppenverkauf zustande gekommen sind, aber wegen Corona nicht offiziell übergeben werden konnten.

Außerdem spendete die Familie Jürgen und Melanie Zankl, die in Engelbrechts (Gemeinde Großgöttfritz) einen Dachdeckerbetrieb führen, 1.000 Euro für „Tut gut“. Sie verzichten heuer auf Weihnachtsgeschenke für ihre Kunden. „Ich bin wirklich unendlich dankbar für diese Initiativen. Besonders vor Weihnachten ist es noch wichtiger, den Familien, die unsere Unterstützung so dringend brauchen, zur Seite zu stehen“, sagt Stephanie Fürstenberg, und: „Jeder Cent kommt den Kindern zugute.“

