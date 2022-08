Laurin Buitmann zeigt kunstvolle Bilder aus aller Herren Länder

Werbung

Laurin Buitmann war weit weg, aber irgendwann doch ganz nah. Der junge Zwettler Fotokünstler reiste weit und vergaß dabei natürlich nicht, eine Kamera einzupacken. Um etwas Abhilfe gegen das Fernweh zu schaffen, machte er nun unter dem Titel „Weit Weg & Ganz Nah“ eine eigene Ausstellung daraus, zu sehen in der der Zwettler Kreativstube von Gabriele Sipöcz.

„Ich war mit meiner Familie unterwegs und wollte daraus gemeinsam mit ihnen ein Projekt machen“, erklärt Buitmann, der aktuell in Hamburg „Bildende Kunst“ studiert. So war die Familie maßgeblich an der Wahl der Bilder für die Ausstellung beteiligt. Die Aufnahmen entstanden in Spanien, Sri Lanka und Georgien und bilden damit doch einen starken Kontrast zueinander. Von Südeuropa über den Kaukasus bis zum indischen Meer: Unterschiedlicher könnten die Länder nicht sein.

Fotografie wird von Gedichten untermalt

Daneben zeigt Laurin Buitmann bei der Ausstellung auch seine dichterischen Künste. Einige der Bilder verzierte er mit „Haikus“, einer traditionellen japanischen Dichtungsform, die für gewöhnlich aus nur drei Zeilen bestehen. „Ich finde die Haikus so faszinierend, weil sie die absolut kleinste Essenz eines Gedichtes sind“, offenbart der 23-Jährige.

Man hört es ihm durch den fehlenden Waldviertler Dialekt zwar nicht an, doch Laurin Buit mann ist Zwettler durch und durch. Hier geboren, wuchs er allerdings in Deutschland auf. Die Matura machte er wieder in Zwettl. Danach ging es nach Wien zu einem Film-Studium. Aktuell studiert er wie bereits erwähnt in Hamburg Kunst. Wohl fühlt sich Buitmann also sowohl mit „stillen“ als auch „bewegten“ Bildern. Sein großes Ziel: bei Dokumentarfilmen mitzuwirken. Noch mehr Länder dieser Welt sehen zu können, sei dabei ebenfalls Ansporn. Die Ausstellung zu seiner Weltreise kann man so gesehen als weiteren Schritt sehen, wohin es in Zukunft gehen könnte. Das Fernweh ist bei manchen schließlich chronisch. Noch bis 3. September sind die Bilder von Buitmann in der Zwettler Kreativstube zu sehen und können auch käuflich erworben werden.

