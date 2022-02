Ein Herz zum „Valentin“

Eine Valentins überraschung der besonderen Art erreichte die Corona-Helfer auf der Bezirkshauptmannschaft.

Andreas Steiner, Tischler aus Franzen, durchlief vor wenigen Wochen den administrativen Ablauf einer Corona-Infektion. Eines Morgens fühlte er sich schlapp und krank. Der eigenhändig durchgeführte Corona-Selbsttest und ein nachfolgender PCR-Test brachten schnell Gewissheit: Andreas Steiner hatte sich trotz dreimaliger Impfung mit Corona angesteckt. Als Feuerwehrmann stand er im letzten Jahr an einer Teststraße noch selbst im Einsatz. Die jetzige Ansteckung erfolgte aber im beruflichen Umfeld. Sofort verständigte er seinen Arbeitgeber und über die Nummer 1450 nahm er mit der zuständigen Stelle auf der Bezirkshauptmannschaft Zwettl Kontakt auf.

Bezirkshauptmannschaft half bei Contact Tracing

Die anschließende Rückverfolgung zu den Personen in seinem persönlichen Umfeld gestaltete sich anfangs recht mühsam. Dank der aktiven Hilfe von Jasmin Trötzmüller von der Gesundheitsabteilung gelang es, sämtliche Daten schnell zu übermitteln.

„Seit Beginn der Kontaktrückverfolgung sind unsere Bediensteten selbst während des Wochenendes mit mehreren Personen im Einsatz. Die zusätzliche Unterstützung durch Bundesheerangehörige brachte eine administrative Erleichterung. Seitdem funktioniert das Prozedere in Niederösterreich klaglos und erfolgreich“, beschreibt Bezirkshauptmann Michael Widermann die gegenwärtige Lage. Ohne diese Zusammenarbeit würde Vieles nicht funktionieren.

Andreas Steiner, der nach seiner Genesung durch den Geschmacksverlust noch immer an den Folgen seiner Erkrankung leidet, wollte auf seine Art die Aufmerksamkeit auf die Helfer legen. Als Valentinsgeschenk fertigte er 112 Herzen aus Zirbenholz an. Entsprechend der Notrufnummer sollen diese Herzen, ausgehend von der Bezirkshauptmannschaft, an engagierte Helfer der Blaulichtorganisationen weitergegeben werden.

„Mir ist es ein Anliegen auf diese persönliche Art mein Dankeschön auszusprechen. Und was liegt da näher, als zum Valentinstag ein solches Vorhaben in die Tat umzusetzen“, meinte der aktive Feuerwehrmann und Tischler.

