Frau Ida: „Arbeiten in der Pension erhöht Lebenszeit“

Zwanzig Firmen und Organisationen offerierten diese Woche den Senioren bei der Informationsmesse „Meine Arbeit nach der Arbeit“ in der Wirtschaftskammer Zwettl auf Ständen ihre Angebote zu ehrenamtlicher und bezahlter Tätigkeit. Vorträge und Erlebnisberichte ergänzten die Ausstellung.

„Diese Form der Veranstaltung ist nach unserem Wissen erst- und einmalig in Österreich“, betonte Wirtschaftskammerobfrau Anne Blauensteiner. Der Verein Waldviertler Frauenwirtschaft (FRAU iDA), die Stadtgemeinde Zwettl und die Wirtschaftskammer waren die Träger dieses Events. Bei einem Treffen im Frühjahr wurde großes Interesse über aktives Engagement und Zuverdienstmöglichkeiten in der Pension festgestellt. So entschloss man sich zu diesem Thema aktiv zu werden und diese Informationsmesse mit Fachvorträgen zu organisieren.

Vorbereitung auf die Pension - Berichte über Arbeit in der Pension

Christa Kocher, die Expertin der Wirtschaftskammer Niederösterreich informierte in ihrem Vortrag „Sorglos in Pension“ über Daten und Fakten zur Pensionierung. Dabei ging es um die Pensionsberechnung, die Pensionsarten und die Zuverdienstmöglichkeiten und -grenzen bei Erwerbstätigkeit. „Ich gehe in Pension“ war der Titel des Referats von Monika Steinkellner. Ihrer Meinung nach lohnt sich Engagement immer mit mehr Lebenszeit und dass man Alter als Erfahrung sehen sollte.

Pensionistinnen berichteten danach über ihre Erfahrungen bei der Arbeit nach der Arbeit. Maria Steininger war einige Monate in einem Haushalt auf den Bahamas tätig und war auch ehrenamtlich im Pflegeheim tätig. Monika Fröschl hat in der Pension ein Unternehmen gegründet und unterstützt Senioren dabei, durch entsprechende Ernährung, Bewegung und mentaler Einstellung gesund zu altern. Christine Mayerhofer ist in Teilzeit als Stadtführerin in Zwettl und ehrenamtlich als Vorleseoma tätig. Die Fachvorträge wurden von Martina Kainz moderiert. Das große Interesse der Besucher und Aussteller lässt eine Fortsetzung von Veranstaltungen zu diesem Thema erwarten.