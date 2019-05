Silvia Schaffer ist neue Bezirksvorsitzende von Frau in der Wirtschaft (FiW) Zwettl.

Anne Blauensteiner übergab ihre Agenden an Silvia Schaffer, welche die Ideen von ihrer Vorgängerin fortsetzen will. Die neue Bezirksvorsitzende betreibt in Gschwendt bei Zwettl auch eine Gesundheits-Praxis und ist unter anderem auch ausgebildete Shiatsu-Praktikerin und Entwicklerin der „Siltrix-Methode“.

Zu ihrem neuen Vorsitz gratulierten ihr neben Blauensteiner auch Wirtschaftsbund-Obmann Dieter Holzer und die Landesvorsitzende von Frau in der Wirtschaft, Waltraud Rigler.