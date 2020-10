Wo er seine Lebensgefährtin denn geschubst habe, möchte der Bezirksrichter vom Angeklagten wissen. „Ich habe sie nur einmal mit einer Hand geschubst, bei der Schulter. Sie ist nicht hingefallen“, erklärt der 29-jährige Syrer.

Nach einem Vorfall in der gemeinsamen Wohnung nächtigte der 29-Jährige bei Freunden. Seine Frau dürfte ins Spital gegangen sein, eine Krankenschwester kontaktierte ihn telefonisch. Es folgte eine einstweilige Verfügung.

„Es war ein Missverständnis. Wir sind jetzt wieder zusammen, es gibt kein großes Problem“, sagt der 29-Jährige. Seine Freundin ist aktuell mit seinem Kind schwanger.

Dolmetscher half bei Befragung

Der Richter fragt nach: „Wieso hat ihre Freundin gesagt, dass sie sie geschlagen haben?“ Der Syrer antwortet: „Sie war zornig auf mich.“ Die Einvernahme der Lebensgefährtin erfolgt über einen Dolmetscher, der per Videotelefonie aus Wien mit dem Zwettler Bezirksgericht verbunden ist. Nach einigem Hin und Her erklärt der Dolmetscher, dass sich die Frau ihrer Aussage entschlägt. Der Richter spricht den 29-Jährigen frei und sagt: „Wir müssen davon ausgehen, dass es so geschehen ist, wie sie es heute geschildert haben.“

Beim Verlassen des Saales trägt der 29-Jährige die Handtasche seiner Lebensgefährtin.