Freude über erfolgreichen Flohmarkt bei Pfadfindern

Tausende Besucher erkundeten am Wochenende den Flohmarkt der Zwettler Pfadfinder. Nach fünfjähriger Unterbrechung wurde die Versteigerungshalle des Fleckviehzuchtverbandes regelrecht von Interessenten gestürmt. Josef Mayerhofer von den Zwettler Pfadfindern konnte zufrieden sein. 300 Freiwillige unterstützen die Zwettler Pfadfinder beim Auf und Abbau und besonders beim Verkauf des riesigen Warenangebots aus zweiter Hand. „Wir konnten auf Grund der großen Menge an gespendeten Gegenständen keine Möbel und keine Textilien annehmen. Wir sind mit dem bis zum jetzigen Zeitpunkt übersehbaren Ergebnis hochzufrieden“, betonte Josef Mayerhofer. Die lukrierten Gelder sollen in die Erweiterung des Pfadfinderheimes fließen. Nächtigungsmöglichkeiten sind geplant.