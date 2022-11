Engagement für den guten Zweck: Ein großes Fest zum Abschied

Mit über 70 Gästen wird Regina Sturm am kommenden Samstag in Schloss Rosenau ihren Abschied von der Charity-Welt nehmen. „Ich lebe auch nur einmal“, sagt sie im NÖN-Gespräch, sie wolle sich mehr ihrer Familie widmen. „Mit der Organisation so einer Veranstaltung bin ich viele Monate beschäftigt“, weiß sie, und auch ihr letztes Fest soll einiges an Überraschungen für die geladenen Gäste bieten.

Auch die Frühstückspension in Friedersbach habe sie bereits „herunter gefahren“ und würde dort nur noch Stammgäste beherbergen. Denn ihr Enkelkind, zu dem sie drei Mal die Woche gemeinsam mit ihrem Mann Johann nach Wien fährt, gehe jetzt vor. „Sie ist zweieinhalb Jahre alt und trällert schon Kinderlieder auswendig. Sie ist sehr klug und wird sehr musikalisch“, ist Regina Sturm stolz. Freilich, ist sie doch selbst seit Jahren musikalisch unterwegs, oft mit ihrem Mann. Schon als Kind sei sie mit der Musik aufgewachsen, habe Akkordeon und Gitarre gespielt und gesungen.

Sie und ihr Mann waren jahrzehntelang als Duo unterwegs und haben bei Festen für musikalische Unterhaltung gesorgt. „Auf der Bühne habe ich Keyboard gespielt, mein Mann spielte die Gitarre. Meine Güte, habe ich Monate geübt, bis ich den Lambada konnte, der damals so modern war“, lacht sie. „Dann war der Song plötzlich weg vom Fenster. Als Unterhaltungsmusiker muss man ständig Hits einlernen – das war schon sehr zeitraubend.“

Sturm: „Ich war schon immer sozial“

Losgelegt mit großen Charity-Veranstaltungen habe sie 2008, es sei eine ganz spontane Idee gewesen. Reingekippt in die Welt der Hilfsgemeinschaften sei sie aber dadurch: „Es gab eine Frau, die ich mindestens einmal pro Woche mit fest verschnürten Bananenschachteln auf ihrem Fahrrad gesehen habe. Sie hat Kleider für die Dritte Welt gesammelt, etwa für eine Mission, eine Aids-Station in Südafrika.“ Regina Sturm gab ihr nicht nur Kleider, sondern auch Buntstifte für die Kinder und Geld, um diese Güter verschicken zu können.

„Dann war die Frau plötzlich tot, und mein Mann hat gesagt, da müssen wir uns was einfallen lassen. Mindestens fünf bis sechs Mal im Jahr habe ich Pakete verschickt, mit Dingen, von denen ich dachte, dass die Kinder sie brauchen können – auch Seifen und Toiletteartikel waren dabei“ , so Sturm . „Die Kinder haben immer so lieb zurückgeschrieben und sich bedankt. So kam ich auf die Idee, eine Benefizveranstaltung für diese Mission zu machen.“ Ein Adventkonzert wurde organisiert mit Musiker-Freunden aus der Region, Sturm hat selber gesungen. Die Veranstaltung war – wie die nachfolgenden – in der Stadtpfarrkirche Zwettl.

„Für die Benützung der Kirche musste ich nichts bezahlen. Eine Saalmiete wäre nicht finanzierbar gewesen. Das eingenommene Geld soll ja zur Gänze als Spende verwendet werden“, sagt sie. Weil es kalt war, habe sie mit Johannes Gutmann von Sonnentor gesprochen. Er sponserte Tee, den St. Martin auskochte, und die Gäste des Advent-Benefiz-Konzertes konnten sich mit Tee aufwärmen. Rund 700 Euro seien gespendet worden.

Jährlich folgten dann Benefiz-Veranstaltungen, bei denen stets 3.500 bis 5.000 Euro gespendet wurden. Als 2010 das verheerende Erdbeben Haiti zerstörte, brachte sie gar 11.000 Euro für „Nachbar in Not“ zusammen. Viele Betriebe aus Zwettl würden sie stets unterstützen. „350 Gäste waren in der Stadtpfarrkirche, ich hab gesungen, ein Okarina-Ensemble aus Oberösterreich war da, ,Double four voices‘ aus Hirschbach und als Stargast kam Alexander Waechter, der Intendant bei Shakespeare auf der Rosenburg war“, ist sie stolz.

Prominente als Stargast zu haben, war für Regina Sturm wichtig. Neben regionalen Größen wie Isolde Kerndl reihen sich Erni Mangold (2016 für die Kinderkrebshilfe) und auch Karl Merkatz (2017 für Rote Nasen) ein. „Wir haben dann mit seiner Frau auch den Meierhof-Heurigen in Schloss Rosenau besucht. Das war sehr lustig und stimmungsvoll, ich hatte das Akkordeon dabei. Merkatz hat dort nämlich viele Szenen für den ,Blunznkönig‘ gedreht.“

Ein paar Tage hätten sie miteinander verbracht, die Burg Rappottenstein habe ihn sehr beeindruckt. „Er ist ja gelernter Tischler und war beeindruckt von den Möbeln dort“, erinnert sie sich.

Stars als Hauptakteure bei Benefizveranstaltungen

„Alle sind immer ehrenamtlich aufgetreten“, ist Regina Sturm stolz. „Eine Freundin hat mich gefragt, wie ich das schaffe, dass die berühmten Leute zu mir kommen. Ich hab geantwortet, dass ich ihnen das genau erkläre, worum es geht“, schmunzelt sie.

Ihre Aktivitäten seien in Österreich bekannt, bis zu den Bundespräsidenten. Heinz Fischer habe sie mit Freunden eingeladen, 2019 auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen. „Als wir zur Audienz mit ihm gehen wollten, trafen wir Sebastian Kurz, der uns ansprach. Er ging zum Präsidenten und unsere Audienz fiel aus.“ Als Entschädigung war sie zu einer Weihnachtsveranstaltung in die Hofburg eingeladen.

Keine Nachrichten aus Zwettl mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.