Der Waldhausener Manfred Häusler und der Zwettler Jürgen Müllner verrichten ihre Arbeit bei Minusgraden, und das stundenlang. Die beiden arbeiten für das EVN Lichtservice und überprüfen seit letzter Woche die öffentliche Beleuchtung in Zwettl.

Alle fünf Jahre muss die Straßenbeleuchtung auf Herz und Nieren geprüft werden. In der Stadtgemeinde geht es um 3.690 Lichtpunkte. Bis März wird das Lichtservice Team die Beleuchtung überprüfen und notfalls austauschen.

„Man muss die Kälte gewöhnt sein. Bei Minus 13 Grad, wie vor einigen Tagen, ist es nicht die schönste Arbeit“, sagt Jürgen Müllner lachend. Bei extremem Wind und Regen müssen die Arbeiten unterbrochen werden.

Mit einem Hubsteiger schrauben sich die beiden EVN-Mitarbeiter in luftige Höhen. Bis zu 17 Meter Plateauhöhe können sie so erreichen. In Zwettl ist das aber nicht nötig, die meisten Laternen hängen zwischen acht und neun Meter hoch. Für den höchsten Lichtpunkt reicht selbst der Hubsteiger nicht aus: Auch die Uhrbestrahlung des Zwettler Kirchenturms muss überprüft werden. Dazu gelangen die EVN-Mitarbeiter über ein Fenster im Turm zu den Lampen.

„Die regelmäßige Wartung und Instandhaltung der Straßenbeleuchtung ist eines der Kernelemente unseres Services“, betont EVN-Regionalmanager Thomas Weißenhofer und ersucht um Rücksicht im Straßenverkehr, wenn die EVN Mitarbeiter mit dem Hubsteiger in Zwettl unterwegs sind.

Für die Stadtgemeinde bedeute die Übernahme des Straßenbeleuchtungsnetzes durch das EVN Lichtservice eine Reduktion der Störungen, sagt Bürgermeister Franz Mold. Schäden oder Störungen bei Straßenlaternen können Bürger übrigens selber online auf lichtservice.evn.at oder über die EVN Lichtservice App melden. „Dank dieser Möglichkeit, können Störungen umgehend behoben werden und die Sicherheit wird dadurch erhöht“, freut er sich.