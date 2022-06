Frühlingskonzert: Anhaltender Applaus

Werbung Tag der offenen Tür Anzeige TE Connectivity öffnet Türen für Besucher

„Wenn der Ziehrer singt“ kommen die Musikfreunde in Scharen in den Stadtsaal Zwettl, um das Frühlingskonzert des Musikvereins C. M. Ziehrer zu hören. Donnerstag- und Freitagabend war der Saal voll besetzt, und es herrschte beste Stimmung.

In seiner Begrüßung verwies Thomas Bischinger auf freudige Ereignisse, die sich während der zweieinhalbjährigen Coronapause in den Familien der Musiker zugetragen haben. Isabella Leutgeb erinnerte an den verstorbenen Erich Klopf, für den eine musikalisch gestaltete Gedenkmesse geplant ist. Thomas Pabisch listete zahlreiche Erfolge der Musiker durch Weiterbildung während der Pandemie auf.

Das abwechslungsreiche Konzertprogramm enthielt Rock und Pop aus Österreich wie „Weus’d a Herz håst wia a Bergwerk“ und „Glick“. Florian Kugler, kernig und stimmgewaltig, hatte mit dem „Hiatamadl“ seinen bejubelten Auftritt. Verblüffend nah am Original Max Raabe war Philipp Fichtinger mit „Rinderwahn“. Dazu zahlreiche international bekannte Songs in gepflegtem Vortrag wie „On The Sunny Side Of The Street“ von Louis Armstrong, gesungen von Ewald Schwarzinger, dem „Sunnyboy aus der Waldrandsiedlung“, oder das mindestens 500 Mal gecoverte Lied „You Raise Me Up“, ermunternd und froh vorgetragen von Franziska Popp, Theresa Ringl und Herbert Grulich.

Während in London das ABBA-Revival mit den vier schwedischen Stars in einer animierten Version, aber mit Live-Band über die Bühne ging, war in Zwettl alles echt. Pascale Palmetshofer, Ines Hauer, Philipp Fichtinger und Harald Hauer sangen ein umfangreiches Medley aus ABBA-Songs, instrumental begleitet vom Orchester. Gut sortiert, keck und frisch auch das Medley „Hands Up!“, gesungen von Philipp Fichtinger und Ewald Schwarzinger.

Das Publikum ging begeistert mit. Und es erwirkte mit Standing Ovations und anhaltendem Applaus noch zwei Zugaben.

Keine Nachrichten aus Zwettl mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.