Die Taufe der kleinen Elisabeth Allinger vor wenigen Tagen wird vermutlich in der Familienchronik einen ganz besonderen Platz bekommen. An diesem Fest nahmen nämlich insgesamt fünf Generationen teil – von der 93-jährigen Ururoma Maria Schmied aus Kleinotten bis zum Täufling, der kleinen Elisabeth Allinger, die am 21. Juni geboren worden ist.

Elisabeth Allinger ist das erste Ururenkerl von Maria Schmied, die alleine in ihrem Haus, das sich neben jenem einer Tochter befindet, lebt. Eine weitere Tochter ist Elisabeth Gaishofer, die Uroma der kleinen Elisabeth ist Jahrgang 1951 und wohnt in der Zwettler Waldrandsiedlung. Die ehemalige Lehrerin an der Hauptschule Stift Zwettl und ihr Gatte Walter, ehemaliger Lkw-Fahrer beim Lagerhaus, sind die Eltern von Sabine Schierhuber aus Zwettl. Die 51-Jährige arbeitet als Diätologin am Landesklinikum Zwettl und ist die Oma des Täuflings. Mit „Opa Franz“ lebt sie in Zwettl.

Für das jüngste Familienmitglied sorgte die Tochter von Sabine und Franz Schierhuber, Claudia Allinger und Gatte Daniel. Die beiden Zwettler leben seit einigen Jahren in Wien. Claudia ist 27 und trat beruflich in die Fußstapfen ihrer Oma, sie ist Volksschullehrerin. Daniel ist Entwicklungsingenieur.

„Unsere Familienbande sind sehr eng. Wir kommen jedes Wochenende nach Zwettl, und da stehen immer Familienbesuche am Programm“, erzählt Claudia Allinger, die ihrer Uroma mit der Geburt ihrer Tochter eine sehr große Freude gemacht hat. „Für sie war das Urur oma-Werden ein ganz besonderes Ereignis. Dass sie so alt werden durfte, ist für sie eine besondere Gnade. All ihre Geschwister sind nämlich nicht einmal 70 Jahre alt geworden“, betont die junge Mama.

Lebensgeschichte nicht vergessen lassen

„Die Lebensgeschichte unserer Urli-Oma ist faszinierend, und es ist uns allen wichtig, diese nicht in Vergessenheit geraten zu lassen“, ist Claudia Allinger überzeugt. Von der Aussiedelung aus dem heutigen TÜPl Döllersheim im Zweiten Weltkrieg, die Maria Schmied mit ihrer Familie hautnah miterleben musste, erzählt die 93-Jährige immer wieder.

Bei der Taufe von Elisabeth Allinger, die in der Stadtpfarrkirche Zwettl gefeiert wurde und nach dem Mittagessen im Gasthaus zur „Goldenen Rose“ im Garten der Familie Allinger gemütlich ausklang, waren die fünf Generationen wieder einmal beisammen. „So ein besonderes Ereignis zu einem besonderen Anlass ist bestimmt nicht alltäglich. Hoffentlich gibt es noch viele derartige Treffen“, waren sich alle einig und auch dankbar dafür, dass es allen fünf Damen gut geht.