Geburtstagsinterview mit Franz Mold: „Landwirtschaft ist mein Hobby“

NÖN: Herzlichen Glückwunsch zum 60. Geburtstag, Herr Bürgermeister Mold. Wie war denn Ihr großer Tag?

Franz Mold: Er war ziemlich dicht, ich war um 9 Uhr auf der Gemeinde, dann habe ich kurze Zeit meine Sachen erledigt, und um halb zehn haben die Mitarbeiter gratuliert, anschließend waren die Stadtratskollegen da, und dann war es halb eins (lacht). Danach ist der Nationalratsabgeordnete Lukas Brandweiner mit einer Abordnung der Bezirks-ÖVP zu mir nach Hause gekommen, und am Abend hatte ich eine Einladung – also der Tag war ziemlich voll. Ich habe sehr viele WhatsApp-Nachrichten und E-Mails bekommen. Am Samstagabend habe ich dann alle beantwortet.

Hat der 60er eine besondere Bedeutung für Sie?

Mold: Geburtstag hat für jeden Menschen eine besondere Bedeutung, weil man auch dankbar sein kann, dass man wieder ein Lebensjahr erleben durfte. Ich habe ein Billet bekommen, darauf stand ein Zitat von Heinz Erhart: „Es ist schrecklich, wenn man 60 wird, aber noch schrecklicher, wenn man es nicht wird.“ Es ist schön, wenn einem die Leute gratulieren wollen, und ich finde es wichtig, dass man sich Zeit für die Gratulanten nimmt und auch mit ihnen feiert. Ich persönlich glaube, dass der 50er das einschneidendere Erlebnis war. Da habe ich gemerkt: Die Jugend ist jetzt endgültig vorbei (lacht). Obwohl wahrscheinlich war sie eh schon vorbei (lacht noch lauter).

Was hat sich am einschneidendsten für Sie verändert?

Mold: Ich bin vor 14 Jahren in den Landtag gewählt worden – da war das wichtigste Thema in der Region hier einen Arbeitsplatz zu finden. Das hat sich umgekehrt: Damals bestand die Sorge, ob die Schulabgänger Berufe hier bekommen oder nach Wien gehen müssen, obwohl sie das nicht wollen. Heute findet man leichter einen Job hier. Einzig für Akademiker haben wir zu wenig Angebote im Bezirk, aber zum Beispiel für Handwerker und Pflegepersonal gibt es mehr offene Stellen als Bewerber.

Haben Sie private Wünsche, die Sie jetzt umsetzen wollen?

Mold: Reisen mag ich gar nicht so gerne – für mich findet Erholung zu Hause statt. Mein Grundberuf ist ja Landwirt, ich betreibe auch ein bisschen Landwirtschaft, Ackerbau, das ist für mich auch Ausgleich. Das ist aber gleichzeitig auch Hobby. Früher hab ich viel fotografiert, vor allem Landschaften. Das hat mir sehr gefallen, jede Jahreszeit hat so ihren Reiz. Da sollte immer alles passen, die Wolken, die Sonne, im Winter ist es besonders schön, wenn Raureif oder der Schnee ganz frisch sind, und in jeder Jahreszeit gibt es diese besonderen Stimmungen – und genau dann hat man oft keine Zeit dazu.

Betreiben Sie Landbau oder halten Sie Tiere?

Mold: Ich baue eigentlich nur Getreide und Erdäpfel, die Ditta, an. Es ist eine konventionelle Landwirtschaft, die ich betreibe. Meine Lebenspartnerin hatte eine Bio-Landwirtschaft, die jetzt ihr Sohn betreibt. Durch sie hab ich kennengelernt, wie es bio funktioniert. Aber wenn ich meine Landwirtschaft umstellen würde, bräuchte ich mehr Zeit, denn das erfordert anfangs viel mehr Aufmerksamkeit und Beschäftigung.

Das ist viel, Landtag, Bürgermeister, Landwirtschaft.

Mold: Das ist manchmal auch viel. Aber: Von den 29 ÖVP-Abgeordneten sind 23 auch Bürgermeister, da bin ich in guter Gesellschaft – irgendwas tut ja jeder nebenbei. Einige gehen Golfspielen, andere sind Jäger, andere sporteln und ich mache die Landwirtschaft zum Ausgleich. Ich lebe in einem Dorf, aber ich könnte es mir auch wirklich nicht anders vorstellen. Ich genieße das Leben hier.

Sind Sie auch in Jahrings geboren?

Mold: Geboren bin ich im alten Krankenhaus in Zwettl, das später zum heutigen Gemeindeamt umgebaut wurde. Auch unser Stadtamtsdirektor ist dort auf die Welt gekommen. Auf den Umbau sind wir sehr stolz, die Räume sind jetzt schön hell und die Zimmer haben eine gute Atmosphäre.

Möchten Sie irgendwas verändern in Ihrem Leben, anlässlich Ihres 60ers ?

Mold: Nein, ich finde, dass es wirklich rundherum passt. Ich habe damals relativ lang nachgedacht, ob ich Bürgermeister werden will, weil man ihm schnell die Schuld dafür gibt, wenn in der Gemeinde etwas nicht so gut läuft. Diese Erfahrung hatte ich aber bis heute nicht.

Das Wichtigste ist, dass man zuhört als Bürgermeister und versucht, Lösungen zu finden. Wenn die Leute merken, dass man sich für Sie bemüht, es aber trotzdem nicht ganz so klappt, dann sind die Menschen nicht böse. Wenn mich jemand auf der Straße anspricht und ein Anliegen hat, dann nehme ich mir Zeit. Denn bei vielen Menschen hat man den Eindruck, dass ihnen niemand zuhört. Diese Erfahrung habe ich gemacht in den letzten Jahren, ich glaube wirklich, dass viele Menschen ihre Anliegen nicht sagen können, weil sie niemanden haben, dem sie es sagen können. Es gibt Menschen, die sagen: „Ich weiß, dass sie mir nicht helfen können, aber Sie haben mir jetzt zugehört.“ Das erlebe ich sehr oft in meiner Zeit als Bürgermeister.

