Um „ein Geheimnis, das jeder kennt – die Zeit“ dreht sich das von der TVB (TheaterVerrückteBühne) einstudierte Stück „Momo“ nach dem Roman von Michael Ende, bearbeitet von Vita Huber. Die mit viel Applaus bedachte Premiere fand am Samstag im Stadtsaal statt.

Meister Hora, der Hüter der Zeit und der Stundenblumen in den Herzen der Menschen, erzählt die Geschichte von „Momo“. „Die seltsame Geschichte von den Zeit-Dieben und von dem Kind, das den Menschen die gestohlene Zeit zurückbrachte“, wie es im Untertitel des Romans heißt.

Das kleine Mädchen mit den langen, schwarzen Haaren, das in einer abgetragenen Männerjacke steckt, lebt alleine im verfallenden Amphitheater am Rande der Stadt. Da trifft es sich mit den Kindern und sie erfreuen sich an aufregenden Spielen. Außerdem hilft Momo, wann immer es geht.

Der Verlauf der Handlung ändert sich drastisch, als Stadtfrisör Fusi Besuch von einem „Grauen Herrn“ erhält. Der leitet ihn dazu an, Zeitbilanz über seine 42 Lebensjahre zu ziehen, und heißt ihn in der Gemeinde der Zeitsparer willkommen. Aber während Menschen versuchen, Zeit zu sparen, vergessen sie im Hier und Jetzt zu leben und das Schöne im Leben zu genießen. Als Momo die Arbeit der „Grauen Herren“ stört, soll sie mit einer Spielzeugpuppe abgelenkt werden, die sie aber nicht annimmt. Weil sie mit ihren Freunden die ganze Stadt warnen will, wird sie von den Zeit-Dieben gejagt. Bis sich die „Grauen Herren“ schlussendlich in Nichts auflösen, gibt es noch einige Komplikationen.

Für den häufigen Szenenwechsel erwiesen sich die klar gestalteten Kulissen, die schnell zu bauen waren, als passend und eindrucksvoll. Und eine Zuschauerin meinte: „So eine große Kinderschar unter einen Hut zu bringen, das ist eine respektable Leistung.“

Abschließend gratulierte Regisseurin Brigitte Haushofer den Darstellern zu ihrer tollen Leistung und dankte ihren Helfern. Marion Strohmayr und Ulli Wittmann sprachen Brigitte Haushofer und Joachim Adolf im Namen der Eltern für ihr Engagement den Dank aus: „Bitte, weitermachen!“

Weitere Vorstellungen im Stadtsaal: Samstag, 16. Juni, 19 Uhr; Sonntag, 17. Juni, 17 Uhr.