Gemeinderäte für Dienst geehrt

Die seit der Gemeinderatswahl 2019 nicht mehr im Dienst stehenden Gemeinderäte wurden im Festsaal des Schlosshotels Rosenau mit der Goldenen oder der Silbernen Ehrennadel der Stadtgemeinde Zwettl ausgezeichnet.

Bürgermeister Franz Mold hob das Engagement der Mandatare aller Fraktion lobend hervor. „Der Gemeinderat ist das Parlament auf Gemeindeebene. Ohne die fleißigen Menschen, die sich in vielfältiger Weise für die Allgemeinheit einbringen, ist ein funktionierendes Zusammenleben nicht möglich. In allen politischen Funktionen muss man so manches aushalten können. Belastbarkeit, Hingabe und der Verzicht auf Freizeit und Privatleben – sowohl an Abenden als auch am Wochenende – erfordert ein beachtliches Anforderungsprofil“, würdigte Franz Mold die Tätigkeiten der Mandatare.

Die Goldene Ehrennadel der Stadtgemeinde Zwettl wurde an Franz Groschan und Erwin Reiter, die Silberne Ehrennadel an Friedrich Kolm und Gerald Wimmer verliehen. Jene Mandatare, die kürzer als 15 Jahre dem Zwettler Gemeinderat angehörten, wurden mit Ehrengeschenken bedacht. Dazu gehörten Otto Gössl, Edeltraud Einfalt, Thomas Göschl, Eveline Pichler, Gabriele Linser, Reinhard Neugschwandtner und Clemens Edinger.