Der Rechnungsabschluss für das Haushaltsjahr 2020 stand im Mittelpunkt der vergangenen Gemeinderatssitzung.

„Durch strenge Budgetdisziplin war es trotz Rückgang der Abgabenertragsanteile um 8 Prozent möglich, ein positives Nettoergebnis und ein positives kumuliertes Haushaltspotential zu erwirtschaften“, berichtete ÖVP-Vizebürgermeisterin Andrea Wiesmüller über die Arbeit der Finanzverwaltung.

Nicht alle stimmten dafür, Grüne-Gemeinderätin Silvia Moser sagte: „Wir wertschätzen die großartige Arbeit von Andrea Wiesmüller und aller Beteiligten der Finanzverwaltung. Dennoch werden wir dem Rechnungsabschluss für das Haushaltsjahr 2020 nicht zustimmen. Wir werden uns aus politischen Gründen der Stimme enthalten.“

Auf der Tagesordnung standen 23 Punkte, die meist einstimmig beschlossen wurden. Darunter Subventionsansuchen, Sanierung des Kanal- und Wasserleitungsortnetzes im Bereich Obere Landstraße, die Errichtung eines Wohnmobilstellplatzes am Kampparkplatz oder ein Grundsatzbeschluss zur Gebäudesanierung und Erweiterungsarbeiten am Seniorenzentrum St. Martin, die NÖN hat berichtet.

Grüne Dringlichkeitsanträge scheiterten. Vor Sitzungsbeginn wurden mehrere Dringlichkeitsanträge der Grünen eingebracht. Ihnen war es ein Anliegen, die „Vorrangige Berücksichtigung des Kindeswohls in allen Phasen des Asylverfahrens und Reform des humanitären Bleiberechtes“ auf Gemeindeebene zu berücksichtigen. ÖVP-Stadtrat Manfred Weißinger verwies bei diesem Thema auf die Bundesregierung. „Ich sehe in ihrem Antrag keine Dringlichkeit. Von der Bundesregierung wurde bereits eine Kommission für Kindeswohl unter Irmgard Grieß eingesetzt.“ Der Dringlichkeitsantrag kam nicht auf die Tagesordnung.

Feuchtwiesen waren Streitthema. Kompetenzschwierigkeiten innerhalb der Stadtratsresorts traten beim Verkauf von zwei gemeindeeigenen Feuchtwiesen in der Katastralgemeinde Gradnitz an einen privaten Käufer auf. Grüne-Umweltschutzstadtrat Ewald Gärber sah in den Grundstücken, die für 80 Cent pro Quadratmeter den Besitzer wechseln sollen, großes ökologisches Potential. „Eine Naturschutzorganisation würde für einen Euro pro Quadratmeter die Wiesen ankaufen und naturnah pflegen“ sagte Gärber.

ÖVP-Stadtrat Josef Grünstäudl, für Naturschutz zuständig, hielt dagegen: „Der Käufer hat uns ein Naturschutzgutachten vorgelegt, wonach die Wiese kein Moor ist. Außerdem habe ich dort noch nie irgendetwas gesehen. Wenn auf den Grundstücken ein Fischteich entsteht, werden darin viel mehr Lebewesen sein.“

Gegen die Stimmen der Grünen wurde die Genehmigung für einen Verkauf des Grundstückes mehrheitlich abgesegnet.

Die Zwettler Gemeinderatssitzung wurde mit dem Bericht des Energiegemeinderates Wolfgang Huber beendet. Die Stadtgemeinde Zwettl bezieht seit 2017 nur noch Strom aus erneuerbaren Energiequellen. Nach der bereits durchgeführten Umstellung von 415 Lichtpunkten auf LED, warten noch über 3.000 Lampen auf ihre Umrüstung.

Ölheizungen in Schulen sollen bald getauscht werden. Ein weiterer Schritt stellt der geplante Ersatz von Ölheizungen an. Die Volksschule Großglobnitz samt angrenzendem Kindergarten, der Kindergarten Marbach samt angeschlossener Volksschule sowie die Ölheizungen in der Volksschule und des Kindergartens Oberstrahlbach sollen in naher Zukunft durch Heizsysteme mit erneuerbarer Energie ersetzt werden.