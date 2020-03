„Neben neuen WCs bekommen wir auch eine neue Einrichtung und Eingangsbereich“, sagt Geschäftsführer Alexander Heindl. Insgesamt wird eine niedrige, sechsstellige Summe investiert.

Die größte Änderung gibt es aber beim Backofen, auch der wird neu: Zuvor wurde mit Umluft und Tiefkühlteiglingen gebacken. Ein neuer Etagen-Backofen mit Steinplatten soll in Zukunft ein durchgehendes Backen ermöglichen: „Damit können wir 24 Stunden, rund um die Uhr arbeiten“, freut sich Heindl.

Ein Vorteil sei auch, dass damit ein besserer „Charakter“ für das Gebäck gesichert werden kann: „Das Brot ist innen saftig und hat außen eine schöne Kruste“, erklärt Heindl. Mit dem größeren Backofen werden im Geschäft statt den ursprünglichen 20 nur mehr 18 Sitzplätze Raum finden. „Wir brauchen den Platz zum Backen“, sagt der Geschäftsführer. Bei der Inneneinrichtung soll alles in einem schlichten, modernen, erdigen Ton gehalten werden.

Moderner Auftritt

Mit dem rundum erneuerten Geschäft will sich das Unternehmen in Zwettl auch einen modernen Auftritt zulegen. So wird gerade ein neues Logo ausgearbeitet. Bis zur Wiedereröffnung müssen die Zwettler nicht auf ihr Brot verzichten. „Wir haben uns einen mobilen Verkaufsstand von der Bezirkshauptmannschaft vor dem Geschäft genehmigen lassen. Der wird sehr gut angenommen“, sagt Heindl.

Der Schanigarten vor dem Geschäft wird ebenfalls adaptiert und „optisch modernisiert“, erklärt der Geschäftsführer. Dort befindet man sich aber noch in der Planungsphase. In der Filiale in Zwettl sind vier Mitarbeiter beschäftigt. Die Anzahl erhöht sich mit den Bauarbeiten nicht. „Vorläufig bleibt das gleich. Wenn der Bedarf besteht, werden wir eventuell aufstocken.“ Neben dem Geschäft in Zwettl betreibt Heindl noch Filialen in Großgöttfritz, Allentsteig und Ottenschlag.