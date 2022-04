Gesundheit im Betrieb: Lob für „Haus Frohsinn“

Werbung

Das Pflege- und Betreuungszentrum Zwettl hat zum fünften Mal in Folge das Gütesiegel „Betriebliche Gesundheitsförderung“ (BGF) verliehen bekommen. Die erste Prämierung für das Haus Frohsinn in Zwettl erfolgte bereits im Jahr 2010.

Das Gütesiegel Betriebliche Gesundheitsförderung gibt es für die Dauer von drei Jahren, bis es erneut beantragt werden kann. Normalerweise gibt es eine Verleihungszeremonie – coronabedingt wurde es heuer per Post übermittelt. Das BGF-Gütesiegel, welches vom Netzwerk Betriebliche Gesundheitsförderung verliehen wird, prämiert Leistungen für ein erfolgreich abgeschlossenes BGF-Projekt beziehungsweise für die Implementierung in den Regelbetrieb. Zu den Maßnahmen, welche in den letzten Jahren im Haus Frohsinn umgesetzt wurden, zählt unter anderem die Schaffung eines Ruheraums für die Mitarbeiter. Zudem gibt es einen Kostenzuschuss des Betriebsrates für gesundheitsförderliche Kurse sowie Workshops für Mitarbeiter zu Gesundheitsthemen.

Maßnahmen für gesundes Arbeitsklima

Betreuungsleiterin Silvia Neug- schwandtner: „Betriebliche Gesundheitsförderung ist gerade während der Pandemie absolut notwendig, um unser Personal gesund zu halten und so überhaupt den Grundstein für eine ausgezeichnete Pflege und Betreuung schaffen zu können.“

