Gesundheits- und Krankenpflegeschule unterrichtet in neuen Räumen

Nach eineinhalb Jahren Bauzeit während der Pandemie wird bereits im neuen Schulgebäude der Gesundheits- und Krankenpflegeschule Zwettl neben dem Klinikum unterrichtet.

Da aufgrund der aktuellen Situation auf eine offizielle Eröffnungsfeier verzichtet wurde, besuchte Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf den Schulstandort und war begeistert von den neuen Räumlichkeiten: „Seit mittlerweile fast 50 Jahren werden hier Pflegekräfte in hoch kompetenter Form ausgebildet. In der Kombination von Fachhochschulen und regionalen Schulstandorten bietet die wohnortnahe Ausbildung eine wichtige Grundlage für eine kontinuierliche Versorgung im Gesundheitswesen und auch für den regionalen Arbeitsmarkt. Mit einer Investition von zwei Millionen Euro hat das Land Niederösterreich den Standort Zwettl zukunftsfit für die kommenden Ausbildungsjahrgänge gemacht.“

Angeboten werden Berufsabschlüsse zur Pflegeassistenz und zur Pflegefachassistenz. Der Abschluss berechtigt, in Kliniken, Pflege- und Betreuungszentren, in der mobilen Hauskrankenpflege und in Rehabilitationszentren pflegerische Aufgaben zu übernehmen.

Platz geschaffen für rund 80 Schüler

Auf Beschluss der NÖ Landesregierung wurde 2018 mit den Planungsarbeiten für den neuen Standort begonnen und der Neubau im Zeitraum von November 2019 bis Dezember 2020 trotz Corona-Krise wie geplant und im bewilligten Kostenrahmen realisiert. Mit insgesamt vier multifunktionalen Klassenräumen wurde eine Ausbildungskapazität für circa 80 Schüler errichtet. Das Raumkonzept berücksichtigt dabei die neuen Ausbildungsordnungen und ermöglicht sowohl den Klassengesamtunterricht als auch den Kleingruppenunterricht.

Bei einem Rundgang durch das Schulgebäude präsentierten Schülerinnen der aktuellen Jahrgänge gemeinsam mit Direktorin Martina Grubmüller stolz die neuen Unterrichtsräume und Lehrmittel.