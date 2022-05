Fachtagung: Wer kennt den Karpfenstein?

Werbung

Im Rahmen der Österreichischen Teichwirte- und Fischzüchtertagung im Schloss Rosenau wurde von der Vizepräsidentin der NÖ Landwirtschaftskammer Andrea Wagner ein Amulett, besetzt mit drei Karpfensteinen, an die amtierende Niederösterreichische Karpfenkönigin Luna I. feierlich übergeben. Der Schwerpunkt der hochkarätig besetzen Vortragenden lag auf dem Dialog mit der Gesellschaft und den Herausforderungen der Branche anlässlich der Krisen unserer Zeit im Rahmen des neuen Praxisforum Formates.

Die traditionelle Fachtagung der Fischzüchter und Teichwirte wurde in bewährter Form unter der Schirmherrschaft des NÖ Teichwirteverbandes im Schloss Rosenau im Anschluss an die Generalversammlung des Vereins ausgerichtet. Andrea Wagner fand in ihrer Ansprache lobende Worte für die Aktivitäten des NÖ Teichwirteverbands für die Bewusstseinssteigerung rund um die Teichwirtschaft mit dem Leitprodukt Karpfen.

Unikatschmuckstück aus Kauplatte des Karpfens

Als landesweite Produkthoheit wurde der NÖ Karpfenkönigin Luna I. dabei ein speziell angefertigtes Amulett mit geheimnisvollen Karpfensteinen übergeben. „Dieses mit Karpfensteinen besetzte Amulett zeigt nicht nur, wie vielseitig und ganzheitlich verwertbar der Karpfen ist, sondern auch welche wahren Schmuckstücke in den Karpfen schlummern“, meinte Wagner. Damit glänzt die NÖ Karpfenkönigin noch stärker und ist um ein weiteres Requisit neben der Karpfenkrone, der Königinnenschärpe, dem Karpfenzepter und der Karpfenleder-Handtasche für ihr Ehrenamt bereichert worden.

In vielen Arbeitsstunden hat Juwelier Reinhard Pöhn aus Gmünd durch geschicktes Aufpolieren dem Stein seinen Glanz verliehen und daraus dieses einmalige Unikat aus Meisterhand gefertigt. „Bei dem Karpfenstein handelt es sich eigentlich um die Gaumen- oder Kauplatte des Karpfens. Diese in der Fachsprache als Lapis carpionis bekannte und sehr harte knorpelige Struktur dient als Gegenspieler der Schlundzähne. Damit kann der Karpfen sogar harte Schalen von Schnecken knacken“, erklärt Verbandsgeschäftsführer Leo Kirchmaier. Als Faustregel gilt bei interessierten Suchern: Pro Karpfen gibt es nur einen Stein, und je größer der Karpfen ist, desto größer auch der Karpfenstein. Seit jeher werden auch mystische Geschichten rund um diese schwer zu findenden „Schmuckstücke“ erzählt. Diese reichten vom simplen Glücksbringer über deren medizinischen Einsatz als Pulver bis hin zum Aphrodisiakum.

