„Ich habe das nicht bestellt“, beteuerte der 24-jährige Zwettler vor Gericht seine Unschuld und sprach seine einschlägigen Vorstrafen und noch offenen bedingten Strafnachsichten an: „Ich bin doch nicht so blöd und gefährde meine Freiheit.“

Er leugnete, dass er Amphetamin von den Niederlanden über Deutschland nach Österreich per Postsendung einzuführen versucht hat. Die Drogensendungen mit einer Gesamtmenge von 324,3 Gramm Amphetamin kamen nie in Österreich an - sie wurden von den Zollbehörden in Frankfurt abgefangen. Auf die Frage der Richterin, warum die heiße Fracht dann an seine Adresse in Zwettl und an die Adresse der damaligen Freundin in Gmünd gehen sollte, konnte der Beschuldigte keine plausible Erklärung abgeben. Er mutmaßte einen Datenmissbrauch ehemaliger Freunde aus der Szene. Namen wollte er aber keine nennen, denn er befürchte Repressalien und fürchte um sein Leben, erklärte er.

„Eine reine Schutzbehauptung“, meinte der Ankläger harsch zu der Erklärung des Beschuldigten und beantragte den Widerruf zweier bedingter Strafnachsichten.

Urteil: ein halbes Jahr hinter Gitter

Nach dem Beweisverfahren wurde der Zwettler wegen versuchten Drogenhandels zu einer teilbedingten Freiheitsstrafe verurteilt: 18 Monate, davon muss er ein halbes Jahr hinter Gittern absitzen. Dazu kommen 16 Monate Gefängnis aus zwei widerrufenen Bewährungsstrafen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.