Goldener Regenwurm für nachhaltige Ideen

Zum gemeinsamen Erntedankfest und der Verleihung der „Goldenen Regenwürmer“ lud die Firma Janetschek in den Wurmhof der Familie Thaller in Oberhof.

Seit drei Jahren vergibt die Druckerei Janetschek einen Firmenpreis für nachhaltigen Einkauf. In diesem Jahr wählte man den Wurmhof Thaller in Oberhof als Austragungsort aus. „In den vergangenen Jahren war der Wiener Raum unser bevorzugtes Werbegebiet. Mit dem Wurmhof Thaller haben wir aber einen Partner gefunden, der exakt unserer Firmenphilosophie entspricht. Unsere Firma steht für Klimaneutralität,“ erklärte der Leiter für Produktentwicklung Manfred Ergott. Die Firma arbeite aktiv dem Trend der Bodenverödung durch Bodenversiegelung entgegen.

In seiner Begrüßungsrede zeigte der Geschäftsführer der Druckerei, Erich Steindl, auf, wie es geht. Durch die Verwendung von betriebseigenem Ökostrom, der Förderung nachhaltiger Waldwirtschaft, der Einführung eines klimaneutralen Druckverfahrens und der Zertifizierung nach Umweltgütesiegeln sei die Firma finanziell in der Lage, nachhaltige Umweltmaßnahmen zu unterstützen.

Dabei setzt die Firma auf die Förderung von fortschrittlichen Landwirtschaften mit richtungsweisender Bodennutzung. „Auf unserem Betriebsgelände arbeiten wir selbst nach den Gesichtspunkten der Biodiversität. Unseren Kunden empfehlen wir stets umweltfreundliche Produkte“, betonte Erich Steindl. Durch einen kleinen, freiwilligen Aufpreis zur CO 2 -Kompensation des klimaneutralen Produkts generiert die Druckerei von den Kunden Spenden, welche an Humusaufbauprojekte weitergegeben werden.“

In Zusammenarbeit mit der HUMUS+Modell Ökoregion Kaindorf in der Steiermark werden Humus-Zertifikate gekauft. Man berechnet die Kosten einer eingesparten Tonne CO 2 mit rund 65 Euro. Davon werden 66 Prozent an „Humusaufbau Landwirte“ und 33 Prozent für Verwaltung und wissenschaftliche Begleitung weitergeleitet. Diese einzigartige Firmeninitiative will die Kunden dazu bringen, klimaneutrale Drucksorten zu bestellen und dabei den Humusaufbau biologisch-dynamischer Landwirtschaften zu unterstützen.

Im Rahmen einer Preisverleihung wurden von Geschäftsführer Erich Steindl zehn Preise, die sogenannten „Goldenen Regenwürmer“ verliehen. Den ersten Preis erhielt die Sternsingeraktion der Jungschar, den 2. und 3. Platz erhielten die Firmen BellEquip (Zwettl) und Sonnentor (Sprögnitz).

