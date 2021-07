Laut Polizei ereignete sich der Unfall gegen 17.40 Uhr auf der B38. Der Lenker dürfte während der Fahrt aus Unachtsamkeit links von der Straße abgekommen. In Folge überschlug sich der Kastenwagen und blieb am Dach in der angrenzenden Wiese liegen. Die beiden Insassen, ein 16-Jähriger aus der Gemeinde Langschlag und ein 17-Jähriger aus der Gemeinde Zwettl, sowie der Lenker konnten sich selbst aus dem Fahrzeugwrack befreien. Alle drei Männer wurden unbestimmten Grades verletzt und mit dem Notarztwagen ins Landesklinikum Zwettl eingeliefert. Der Alkotest beim Fahrer verlief negativ. Die Feuerwehr Zwettl-Stadt übernahm die Fahrzeugbergung.