Große Ziele: Hilfe für Ruanda

Erika Hronicek, von Bewunderern liebevoll als „die Medizinfrau“ und „Mama Afrika“ bezeichnet, besann sich nach ihrer Pensionierung als Kinderärztin in Zwettl auf ihre Ideen bezüglich Entwicklungshilfe. 2005 absolvierte sie einen tropenmedizinischen Kurs für Entwicklungshelfer an der Universität Heidelberg, besuchte Seminare über „Natürliche Medizin in den Tropen“ und lernte Französisch.