Großer Rummel zum Runden: Auf ins Café mit 100

Ein „mords Rummel“ sei in der Woche rund um ihren 100. Geburtstag gewesen, lacht Emilie Steinhauer beim Treffen in der Arbeiterkammer in der Gerungser Straße. „Jeden Tag war was anderes, der Bezirkshauptmann war da, den kannte ich noch nicht, und auch die Frau Vizebürgermeisterin war unter den Gratulanten“, erzählt sie. Letzte Woche hatte sie dann Zeit, um sich mit ihrem ehemaligen Chef, dem pensionierten AK-Bezirksstellenleiter Gerhard Felbermayer und Kollegen zum Feiern zu treffen. Besonders mit Felbermayer verbindet sie eine langjährige Freundschaft. Kein Geburtstag wird vergessen, und manchmal treffen sie einander in der Stadt, um auch ein Kaffeehaus zu besuchen.

In Erinnerungen schwelgen die beiden, als Emilie Steinhauer aus ihrem Leben erzählt. Da helfen Felbermayers mitgebrachte Zeitungsausschnitte und Plakate. Heute kaum mehr vorstellbar, gab es damals in der Arbeiterkammer nur ein einziges Telefon. Damit und mit Schreibmaschine organisierte Emilie mit ihrem anfänglichen Chef Alfons Bernkopf Veranstaltungen, Seminare und alles rundherum. 1954 ist die gebürtige Kremserin als Sekretärin in die AK Zwettl eingetreten, 25 Jahre später ging sie in Pension. Dabei stammt Emilie aus Krems-Stein, wo sie auch bei der Stadt arbeitete. Ihr Mann Rudolf war dort Soldat, 1944 heirateten sie, ein paar Jahre später erst zogen sie nach Zwettl, 1951 gebar sie ihre Tochter, vor 20 Jahren starb ihr Mann. Beneidenswert fit ist sie, spaziert täglich oft bis zur Post oder zum Spar und Fleischer zum Einkauf und ins Café. „Da geh ich auf der Glacis, nimmt mir eine Frau die Tasche aus der Hand! Ich ruf: Das ist meine! Sagt die Frau, dass sie mir nur tragen helfen will“, lacht sie über diese Episode.

Die Frage, wie man so fit ein so hohes Alter erreicht, kann Emilie nicht beantworten, denn sie hätte nicht besonders anders gelebt als andere. Sie liest sehr viel, hält sich geistig und körperlich fit und hat Humor bewahrt. Ihre Tochter und die Enkelkinder würden sie auch sehr unterstützen. „Ich nehm‘ es, wie es kommt, und fertig! Es bleibt einem eh nix über“, sagt sie. Eine sehr weise Einstellung – vielleicht ist das ihr Geheimnis.

Viele Gründe zum Feiern

