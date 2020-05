Wegen der Coronakrise dürfen ausgewählte Kurse in den Volkshochschulen laut Bundesminister Heinz Faßmann nicht stattfinden, etwa Lehrgänge zur Vorbereitung auf die Berufsreifeprüfung sowie Pflichtschulabschluss, Basisbildungsangebote sowie Vorbereitungen auf Schulabschlussprüfungen, Studienberechtigungsprüfungen, berufliche Qualifikations und Abschlussprüfungen sowie Zertifikationsprüfungen.

F: Stadtgemeinde Zwettl VHS-Leiter Franz Fischer bietet Gutschriften an.

Die VHS ist bereits in enger Abstimmung mit den ReferentInnen zur Vorbereitung des Herbst-/Winterprogrammes. Für jene Kursteilnehmer, deren Kurse noch im Laufen waren, bietet VHS-Leiter Franz Fischer folgende Lösung an: Bereits bezahlte Beiträge für laufende Kurse, die in diesem Semester nicht fertig abgehalten werden konnten, gelten als Gutschrift für das nächste Semester. Für die Teilnehmer ist in diesen Kursen ein fixer Platz reserviert. Sollte jemand den Kurs nicht weiterbesuchen können oder wollen, so wird der Kursbeitrag aliquot rückerstattet.

Die VHS Zwettl hat in diesem Semester bei den geplanten 60 Kursen die Schwerpunkte im Bereich „Kinder & Familie“ sowie „Bewegung & Gesundheit“ gelegt. Bewährte Angebote wie Sprachkurse, Vorträge und Beratungen wurden weitergeführt.