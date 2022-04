Aktuelles vom Imker: Bienen wollen’s jetzt wärmer

Werbung

„Die Überwinterungsergebnisse sind bei meinen Imker-Kollegen ziemlich gut, in den vergangenen Jahren hatten wir mehr Ausfälle bei den Bienen“, berichtet Zwettls Imkervereins-Obmann Johann Kitzler. Alle seiner acht Bienenstöcke hätten sich gleichmäßig entwickelt. Doch der Winter sei für die Bienenvölker noch nicht zu Ende. „Die große Gefahr ist, dass es relativ spät im Frühjahr einen Kälteeinbruch gibt, und es dann am Ende des Winters doch noch zu Ausfällen kommt“, so Kitzler. Bisher sei das Wetter relativ normal gewesen, doch entscheidend sei jetzt die Situation im April.

Ohne ausreichende Pollen verhungert das Bienenvolk

„Wenn die Wettervorhersage stimmt, dass die kommende Woche wieder schön wird, dann ist das kein Thema. Das Schwierige wäre, wenn eine längere Kälteperiode eintreffen würde. Wenn es kalt ist, dann fliegen die Bienen nicht aus. Jetzt ist aber die Brut schon stark, und die braucht viel Futter“, so Kitzler.

Bienen fliegen erst so ab zehn Grad Celsius gerne aus, darunter machen sie nur das Notwendigste. „Wenn sie aber nicht Pollen sammeln, um die Brut zu ernähren, dann gehen die Vorräte im Stock zu Ende, und dann ist so ein Bienenvolk relativ schnell verhungert. Wenn es in regelmäßigen Abständen wärmere Tage gibt, dann ist das gut. Am vergangenen Wochenende war es zu kalt“, sorgt er sich.

Weiteres Schreckens-Szenario sei ein massiver Kälteeinbruch Ende April, weil die Blüten dann erfrieren. Denn seit zwei Monaten vermehrt sich das Bienenvolk stark, es muss ernährt werden. „Mit erfrorenen Blüten fangen die Bienen nichts an und verhungern, wenn sie nicht genug Reserven im Stock haben.“

Jetzt könne man noch mit einem Zuckerteig füttern, den die Bienen bei Bedarf fressen, und ihnen das Überleben sichert. „Am besten wäre, wenn die Bienen mit dem Futter durchkommen, das sie im Herbst bevorratet haben.“

Großer Feind der Bienen: die Varroa-Milben

Ganz schnell tot ist ein Bienenvolk, wenn ein Varroa-Milbenbefall im Bienenstock übersehen und nicht bekämpft wird. Um die Anzahl der Milben im Bienenstock überblicken zu können, haben die Imker eine einfache Methode, die sogenannte „Windel“. „Wir legen eine Einlage ganz unten in den Bienenstock, eine Blech- oder Plastiktafel oder ein Stück Folie. Wenn die Bienen ihre Waben öffnen, um Futter heraus zu holen, dann fällt da auch Müll runter, in dem sich auch Milben befinden können, denn diese vermehren sich gern in den Waben“, so Kitzler. Wenn viele Milben auf diese Tafel fallen, kann der Imker davon ausgehen, dass viele Milben im Stock sind. Ein Alarmzeichen für die Imker.

Als erste Maßnahme wäre in so einem Fall, die Drohnenbrut zu entfernen. Die Drohnen befinden sich in Zellen, die länger „verdeckelt“ bleiben, weil sie länger zum Wachsen brauchen. In dieser längeren Zeit kann sich auch die Milbe stärker vermehren, deshalb wird dann die gesamte Brut entfernt.

Als wichtige Maßnahme vorbeugend gegen Varroa-Milbenbefall sieht Imker Johann Kitzler das Verwenden von Mittelwänden aus eigenem Wachs. „Wir haben im Verein eine Person, die unsere Mittelwände produziert. Es gibt auch bakterielle Krankheiten und Rückstände von Behandlungsmitteln, die man mit den gekauften Mittelwänden einschleppen könnte. Deshalb machen wir gerne die Mittelwände aus dem eigenen Bienenwachs.“

Kitzler mag es, den Bienen zuzusehen. „Wenn die Leute Bienen fliegen sehen, sollten sie ein bisserl zusehen, wie viel die Bienen zuladen können. Dass sie trotz der Menge an Pollen noch fliegen können“, lacht er. Faszinierend sei für ihn auch, wie unterschiedlich die Pollen gefärbt sind.

