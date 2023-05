Zwettls Gymnasiasten „erlaufen“ 2.630 Euro an Spenden

Im Rahmen des Schulschwerpunktes GYMsozial organisierte das Gymnasium Zwettl eine Laufchallenge zu Gunsten der Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien sowie für die Menschen in der Ukraine. Um den vorab festgelegten Spendenbetrag von 1 Euro pro Runde um das Schulgebäude (= 536m), wurde spaziert, gejoggt und manchmal auch gesprintet. Zusätzlich zu den von den Schülern selbst organisierten Sponsoren aus dem Familien- und Freundeskreis, stellten unsere großzügigen Sponsoren die Waldvierter Sparkasse, die Firmen Bellequip, Mengl und die Kastner Gruppe sowie der SC Zwettl weitere Mittel zur Verfügung. Das gemeinsame Laufen weckte bei manchen so großen Ehrgeiz, dass sie weit über ihr persönliches Ziel hinausliefen und die Freude, gemeinsam dieses Spendenprojekt zu verwirklichen und Gutes zu tun, war den Sportlern ins Gesicht geschrieben. So wurden an den beiden Tagen unglaubliche 2301 Runden (= 1233 km) gelaufen und gemeinsam mit den Sponsorengeldern wurden so 2.630 Euro für den guten Zweck gesammelt.

