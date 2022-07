Gymnasium Zwettl: Eine Geschichte vieler Umzüge

Werbung Schlosshotel Rosenau Anzeige Spa und Day Spa Neu: Wellness für Hotelgäste

Die Geschichte unserer Bildungseinrichtungen ist eine umfangreiche. Die Orte, an denen die Grundsteine für das spätere Berufsleben gesetzt werden, haben sich in 100 Jahren ganz schön gewandelt. Gerade die höheren Schulen machten in dieser Zeit so einige Veränderungen durch. Viele mussten auch erst gegründet werden.

„Während die Allgemeinbildenden Höheren Schulen in den Waldviertler Bezirksstädten Horn und Krems jeweils auf eine mehrhundertjährige Geschichte zurückblicken können, wurden in Gmünd und Zwettl diese Lehranstalten erst im 20. Jahrhundert gegründet“, schreibt der Zwettler Historiker Friedel Moll in einem Beitrag für die Zeitschrift „Das Waldviertel“.

Andere Zeiten, als ein Gymnasium noch so aussah. Bis 1963 wurde noch hier unterrichtet. Foto: Gymnasium Zwettl

Das Gymnasium Zwettl beispielsweise gibt es in gewisser Weise erst seit dem Jahr 1940. Nach dem Anschluss an Nazi-Deutschland fasste die Reichsdeutsche Schulbehörde den Beschluss, neue Oberschulen in Österreich zu gründen. Auch Zwettl wurde für einen Standort auserwählt, und so wurde das Schuljahr 1940/41 zum ersten offiziellen des städtischen Gymnasiums. Es bestand aus zwei Klassen mit insgesamt 64 Schülern.

Untergebracht waren diese in einem bereits bestehenden Schulgebäude in Zwettl-Oberhof. Dort gab es nämlich schon über 60 Jahre zuvor Bestrebungen zur Errichtung eines öffentlichen Gymnasiums. 1874 eröffnete das vom Stifts-Abt August Steininger angestoßene erste Zwettler Gymnasium. Es war allerdings nur zwei Jahre in Betrieb, ehe ein Regierungserlass zur Schließung zwang. Das Gymnasium wurde für überflüssig befunden. Später kauften die Schulschwestern das Gebäude und richteten eine Mädchenschule ein. 1938 mussten diese wiederum ausziehen und für das neue Gymnasium Platz machen.

Um die Umzugstiraden perfekt zu machen, stand 1945 erneut ein Wechsel an. Das Schuljahr der mittlerweile 287 Schüler fassenden Schule wurde im Jänner mit dem drohenden Kriegsende abgebrochen. „1946 bekamen die Schulschwestern ihr Eigentum zurück, und das Gymnasium hatte wiederum kein Zuhause mehr“, schreibt Friedel Moll.

Zwei Bilder des Neubaus 1964. Foto: Gymnasium Zwettl

Provisorisch zog man in einen Holzbau bei der Wirtschaftsschule in der Gartenstraße um. Aus dem Provisorium sollten über zehn Jahre werden. Trotz zahlreicher Beschwerden über die Unzulänglichkeit des Ortes, kam vorerst keine neue Lösung zustande. In dieser Zeit kamen zudem Gerüchte zur Schließung des Gymnasiums auf. Die Schülerzahlen nahmen in Folge wieder ab, und Schüler wanderten zu anderen Schulen. Im Schuljahr 1946/47 hatte die Anstalt nur mehr 134 Schüler.

1959 fiel der Beschluss für einen neuen Schritt im Zwettler Bildungsangebot. Ein neues Gymnasiums-Gebäude sollte errichtet werden. Am 16. April 1959 fand die Grundsteinlegung durch den Bundesminister für Handel und Wiederaufbau Fritz Bock statt. Im September 1960 war Baustart für das Gymnasium. Die Kosten beliefen sich auf 15 Millionen Schilling. Ende 1963 erfolgte bereits der Umzug von Lehrern und Schülern. Der Unterricht selbst konnte im Jänner 1964 starten. Im Mai desselben Jahres gab es noch eine feierliche Segnung durch Dechant Fernand und Landeshauptmann Leopold Figl.

Dieses Foto des Gymnasiums stammt aus dem Jahr 1995. Foto: Gymnasium Zwettl

Man könnte meinen, dass jetzt alles gut war. Das neue Schulgebäude war in Sachen Komfort und Platz kein Vergleich mehr mit dem tristen Baracken-Dasein. Trotzdem ging es sehr schnell, und der Platz reichte wieder nicht. Die Schülerzahlen stiegen nämlich wieder so rasant, dass direkt eine Erweiterung nötig gewesen wäre.

Zubau war schon kurz nach dem Einzug nötig

Im Schuljahr 1967/69 waren erstmals über 400 Schüler am Gymnasium. Aufgrund des Raummangels mussten auch fast alle Spezialunterrichtsräume von Klassen bezogen werden. Der dringend nötige Zubau ließ allerdings noch auf sich warten. 1973 war es dann soweit, und vier neue Klassenräume kamen mit einer Erweiterung des Klassentraktes hinzu.

Einzigartig war das Zwettler Gymnasium damals für sein Tagesschulheim für Fahrschüler. Es wurde 1966 eingerichtet, nachdem zahlreiche Schüler von auswärts kamen und die Mittagspausen mitunter lang waren. So gab es täglich auch Beaufsichtigung in dieser Zeit und Hilfe bei Hausaufgaben und dem Lernen seitens der Lehrer. Das System wurde damals in Zwettl zum ersten Mal überhaupt verwirklicht.

Ganz schön groß ist der Komplex durch seine Erweiterungen geworden: das Gymnasium heute. Foto: Gymnasium Zwettl

2000/01 gab es nochmals einen Zubau, der nach drei Jahren Bauzeit mit einem Kostenaufwand von 30 Millionen Schilling fertiggestellt wurde. 23 Klassenräume und modernisierte Sonderunterrichtsräume standen nun zur Verfügung. Auch die Turnhalle wurde in diesem Zuge generalsaniert.

Der bisherige Höchststand an Schülern konnte 2006/07 erreicht werden. Damals besuchten 555 Schüler das Gymnasium. Nach einem leichten Sinken schwanken die Zahlen seither zwischen 400 und 470 Schülern.

